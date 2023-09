De Nasdaq belibbe in signifikante delgong yn 'e middei hannel, benammen troch de delgong yn oandielen fan Apple. Resinte rapporten die bliken dat Sina syn regearamtners ferbean hat om iPhones te brûken, mei plannen om it ferbod út te wreidzjen nei steatbedriuwen. Dizze ûntwikkeling presintearret in wichtige útdaging foar Apple, om't Sina har grutste oerseeske merk fertsjintwurdiget en tsjinnet as har wrâldwide produksjebasis.

De Dow Jones Industrial Average, oan 'e oare kant, bleau relatyf stabyl, wylst oare grutte stock gauges druk te krijen hawwe nei in delgong op' e foarige dei. De S&P 500 sakke mei sawat 0.4%, en de tech-swiere Nasdaq Composite sakke mei sawat 1%, foar in grut part troch Apple's delgong fan hast 4%.

Njonken de útdagings fan Apple berikten de wurkleazensclaims yn 'e FS har leechste nivo's sûnt febrewaris, wat oanjout dat de Federal Reserve wierskynlik rinte tariven foar in langere perioade heger hâlde sil. Dizze ferrassende lêzing waard foarôfgien troch gegevens dy't in seis moanne heech yn 'e aktiviteit fan Amerikaanske tsjinsten yn augustus sjen litte, wat suggerearret op wjerstân ûnder konsuminten en in sterke bredere ekonomy, nettsjinsteande ferhege lienkosten.

Fierder hat de opkomst yn skatkiste-opbringsten ek tech-oandielen negatyf beynfloede. De resinte ferheging fan oaljeprizen, dy't earder soargen hie opwekke oer de ynspanningen fan 'e Fed om ynflaasje te kontrolearjen, naam in stap werom, om't de hannelssifers fan Sina gjin soargen oer de stadige groei fan' e op ien nei grutste ekonomy fan 'e wrâld ferleegje. As gefolch binne d'r hieltyd mear fragen oer de fraach oft de fertraging yn Sina in toprisiko kin foarmje foar de Amerikaanske ekonomy.

Dizze rapporten hawwe meidien oan it oanhâldende debat oer de kommende septimbergearkomste fan 'e Federal Reserve, wêrtroch spekulaasjes opwekke oer de fraach oft de Fed hege rintetariven sil behâlde. Ynvestearders en analisten sjogge skerp nei alle oanwizings tidens dizze gearkomste.

boarnen:

- Yahoo Finânsjes