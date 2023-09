NASA's Space Launch System (SLS) raket, in krúsjale komponint fan it Artemis Moon-programma fan it buro, hat te krijen mei tanimmende krityk foar syn hege kosten. In rapport fan 'e Government Accountability Office (GAO) die bliken dat it SLS-programma it budzjet mei $ 6 miljard is gien en wurdt beskôge as net duorsum en net betelber.

De SLS-raket, dy't op 16 novimber 2022 lansearre is foar de Artemis 1-missy, is fan doel in bemanne Orion-romteskip om de moanne hinne te stjoeren en úteinlik de earste lâning mei bemanning op it moanneflak te fasilitearjen. It GAO-rapport beskuldige lykwols NASA fan gebrek oan transparânsje oangeande de wiere kosten fan it programma. It markearre dat NASA net fan plan wie produksjekosten te mjitten om de betelberens fan 'e SLS-raket te kontrolearjen, nettsjinsteande plannen om troch te gean mei it produsearjen fan meardere komponinten foar takomstige lansearringen.

It rapport bekritiseare NASA foar it net fêststellen fan kosten- en skemabasislinen foar it Artemis-programma, ynstee fertrouwe op in rôljende 5-jierrige skatting fan produksje- en operaasjekosten. Dêrtroch waarden oanhâldende produksjekosten en oare útjeften nei de lansearring fan Artemis 1 net nau kontrolearre.

De projizearre kosten fan elke SLS-raket hawwe it budzjet mei $ 144 miljoen troch Artemis 4 oerbrocht, wat resulteart yn ien Artemis-lansearring dy't op syn minst $ 4.2 miljard kostet. NASA-amtners joech ta dat de hjoeddeistige kostennivo's ûnbetelber en net duorsum binne foar har Artemis-missys.

Yn in poging om de kosten te ferleegjen, implementeart NASA strategyen lykas stabilisearjen fan it flechtskema, it berikken fan effisjinsjes fan learkurve, it stimulearjen fan ynnovaasje en oanpasse oanwinststrategyen. It buro beskôget ek it operearjen fan SLS ûnder in lansearringstsjinstmodel, wêr't it takomstige lansearrings en payloadmooglikheden soe keapje fan in oannimmer.

De takomst fan 'e SLS-raket is krúsjaal foar de plande weromkomst fan NASA nei de moanne, mar feroaringen kinne nedich wêze om de betelberens en effektiviteit te garandearjen. NASA moat noch spesifike doelen foar kostenbesparring op programmanivo definiearje en evaluearret noch de ynfloed fan har strategyen foar kostenreduksje.

boarnen:

- Government Accountability Office (GAO)

- NASA's Artemis Moon-programma

- Gizmodo