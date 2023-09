NASA jout betelbere problemen mei SLS-programma ta, seit GAO

NASA-amtners hawwe iepenlik erkend dat it programma Space Launch System (SLS) ûnbetelber is, neffens in rapport fan it US Government Accountability Office (GAO). De SLS is de machtichste raket fan NASA, mei de earste lansearring dy't plakfûn yn novimber 2022. It buro hat miljarden dollars ynvestearre yn 'e ûntwikkeling fan folgjende misjes, ynklusyf flechten mei bemanning nei de Moanne.

De GAO hat soargen útsprutsen oer de oanhâldende kosten fan it Artemis-programma, dat de SLS omfettet. Wylst rûzings en budzjetoanfragen binne makke foar produksje- en eksploitaasjekosten oer in perioade fan fiif jier, fûn de GAO dat dizze maatregels de kosten net effektyf folgje op in missy-by-mission basis. Dit gebrek oan tafersjoch betsjut dat de rûzings en budzjetoanfragen gjin krekte wjerspegelingen binne fan kostenprestaasjes oer de tiid.

NASA hat in signifikant budzjet fan $ 11.2 miljard oanfrege foar it begruttingsjier 2024 om it SLS-programma te stypjen oant it begruttingsjier 2028, boppe op 'e $ 11.8 miljard dy't al bestege oan ûntwikkeling. Senior NASA-amtners erkenne lykwols sels dat it programma net duorsum is op syn hjoeddeistige kostennivo's, en oertreffe de beskikbere fûnsen foar de plande Artemis-missys.

Om dizze betelbere problemen oan te pakken, besjocht NASA har oanwinststrategyen en wurket oan it stabilisearjen fan it flechtskema. Unwissichheid oer lansearringsdatums en lokaasjes draacht by oan swierrichheden by it foarsizzen fan kosten. Fertragingen en kostenoerienkomsten binne oanhâldende útdagings foar it SLS-programma west, en it liket derop dat dizze problemen yn 'e oerienkommende takomst útdagings sille bliuwe.

Boarne: US Government Accountability Office (GAO)