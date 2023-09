De rol fan digitale technologyen is yn 'e Covid-19-perioade hieltyd krúsjaal wurden. It is no ien fan 'e topprioriteiten foar de G20, foaral as it giet om Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME's). Dizze bedriuwen drage sawat 30% by oan it BBP fan Yndia, wat har oannimmen fan digitale technologyen essensjeel makket foar har konkurrinsjefermogen.

De Jaipur Call for Action, makke troch minister fan hannel Piyush Goyal, beklamme de needsaak om tagong te fersterkjen ta hannelsdatabases en ynformaasje foar MSME's. Ien manier om dit te berikken is troch de Global Trade Helpdesk te brûken by it International Trade Center yn Genève. Minister-presidint Narendra Modi markearre ek de betsjutting fan MSME's yn it tiidrek fan Industry 4.0 en de digitale revolúsje. Om har oanhâldende groei te garandearjen, is de frije stream fan cross-grins digitale oerdrachten essensjeel.

Yndia hat al wichtige foarútgong makke yn termen fan digitale transformaasjes, en hat avansearre ekonomyen oertroffen sawol yn it binnenlân as yn termen fan eksport. Yn 2016-17 eksportearre Yndia $ 89 miljard oan digitaal levere tsjinsten, en syn oandiel fan globale skatte digitale hannelseksport groeide mei rûchwei 400% fan 1995 nei 2018. Mei de projeksje fan 800 miljoen ynternetabonnees yn Yndia oan 'e ein fan 2023, lyts bedriuwen binne ek begon digitale tsjinsten op te nimmen yn har operaasjes.

De ymportkant is net efterlitten, om't Yndiaanske MSME's digitale tsjinsten yntegreare, lykas marketing en kommunikaasje op smartphones, yn har bedriuwsfiering. Har doelen omfetsje it útwreidzjen fan merkberik en it ferdjipjen fan har ferbining mei klanten.

Ien wichtige soarch dy't yn it artikel oanbrocht is, is it plichtmoratorium. De Wrâldhannelsorganisaasje (WTO) hat in Ferklearring oannommen oer wrâldwide elektroanyske hannel yn 1998, dy't in twajierrich moratorium omfette op oanpaste plichten foar cross-grins elektroanyske oerdrachten. Dit moratorium is sûnt dy tiid om de twa jier fernijd.

Wylst Yndia soargen hie oer it mooglike ferlies fan tariefynkomsten, hat it moratorium eins profitearre fan 'e eksport en ymport fan tsjinsten fan it lân. De folgjende ministeriële konferinsje yn 2024 sil lykwols it lot fan it moratorium beslute, en as it ophâldt te bestean, kin it liede ta fersteuringen yn routine cross-border gegevenstransmissions en de groei fan MSME hinderje.

In resinte stúdzje konkludearret dat grensoverschrijdende digitale transmissies profitearje fan MSME's, wat resulteart yn ferhege wurkgelegenheid, weardetafoeging en arbeidsproduktiviteit. Elke aksje dy't it foar MSME's dreger makket om tagong te krijen ta ymporteare digitale tsjinsten, lykas in plichtferheging, soe kontraproduktyf wêze en de groei fan lytse bedriuwen hinderje.

Beliedsimplikaasjes fan dit ûndersyk suggerearje dat maatregels dy't it lestich meitsje om digitale tsjinsten te ymportearjen in negative ynfloed hawwe op 'e MSME-sektor fan Yndia. Om lytse bedriuwen te stypjen en har útwreiding mooglik te meitsjen, moatte beliedsmakkers belied ymplementearje dat it makliker, net dreger en djoerder makket om tagong te krijen ta digitale tsjinsten, ynklusyf dy út it bûtenlân. It behâld fan it WTO-moratorium op plicht soe stabiliteit en foarsisberens leverje yn 'e digitale sektoaren wrâldwiid.

Oer it algemien is it oannimmen fan digitale technologyen essensjeel foar de groei en konkurrinsjefermogen fan MSME's yn Yndia. De frije stream fan digitale transmissies oer grinzen en it ûnderhâld fan it plichtmoratorium binne krúsjaal foar har oanhâldende ûntwikkeling.

Definysjes:

MSME's: mikro, lytse en middelgrutte bedriuwen

BBP: Bruto binnenlânsk produkt

B2B: Business-to-Business

WTO: Wrâldhannelsorganisaasje

boarnen:

Gjin URL's wurde levere yn it boarneartikel.