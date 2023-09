De ferskaat en gaos fan Moving Out 2: In ferfolch mei nije ideeën

Australyske ûntwikkelder SMG Studio is werom mei Moving Out 2, it heul ferwachte ferfolch op har 2020 couch co-op hit oer roekeleaze removalisten. Nei it ferkeapjen fan mear as in miljoen eksimplaren fan 'e earste wedstriid, is it primêre doel fan SMG Studio foar it ferfolch ferskaat. Se hawwe in lange list fan net brûkte ideeën foar nije multiplayer útdagings, tegearre mei de winsk te foegjen crossplay online funksjonaliteit. Dizze ynklúzje easke dat se har spielmotor opnij skriuwe om fysikaberekkeningen oan serverside te behanneljen.

It spultsje fynt plak yn 'e foarstêd ynstelling fan Packmore, dêr't spilers kinne ferwachtsje in cartoony en alles-goes logika. De studio hat in yndrukwekkend oantal meganika en ynterdimensionale riken tafoege oan it spultsje. Spilers kinne no drones piloaten dy't wrakballen slingerje yn in futuristyske wolkestêd of troch peperkoekmuorren yn Candyland smite om nei de ferwideringsbus te kommen.

De mei-oprjochter fan SMG Studio, Ashley Ringrose, hat in filosofy om nea nee te sizzen. Hy leaut yn it litten fan de keunstners en ûntwerpers har ideeën ferkenne en dan in manier te finen om se te wurkjen. Dizze mindset hat laat ta de oerfloed fan nije ideeën yn Moving Out 2. Ringrose jout ta dat hy net ynteressearre is yn it wurkjen oan heul serieuze, offisjele spultsjes, om't hy de frijheid foarkomt om leuke en ferbyldingsrike konsepten te ferkennen.

It gefoel foar humor en chaotyske gameplay fan it spultsje komme út 'e oanpak fan it team foar spultsje-ûntwerp, dy't se fergelykje mei ymprovisearre komeedzje. Se folgje it "ja, en" prinsipe, wêrtroch ideeën kinne ûntwikkelje en bloeie op ûnferwachte manieren. Bygelyks, de ûntwerpers woene spilers mear kânsen jaan om dingen te smiten, sadat se it idee fan in wrakbal op in drone yntrodusearren. Dizze fleksibele monteur ûntstie út 'e hinne en wer fan ymprovisaasje.

SMG Studio wurdearret ek de tagonklikens fan spilers. Se ûntwerpe sânboxnivo's mei grinsleaze opsjes foar spilers om har eigen manier te finen wylst se wrakselje mei opsetsin ûnhandige fysika. Se binne fan doel in lykwicht te meitsjen tusken útdaagjende gameplay en chaotysk wille, en soargje altyd dat spilers bûtenlânske trickshots kinne helje en in goeie tiid hawwe.

Oer it algemien biedt Moving Out 2 non-stop ferskaat mei ûnferwachte situaasjes dy't spilers dwaande hâlde. Oft it no oanfallen fan gumball basketballpunten binne of it navigearjen troch magyske spreukenboeken, it spultsje is ûntworpen om spilers op har teannen te hâlden. SMG Studio hat wiidweidich ynset yn it testen en it meitsjen fan in oansprekber spultsje dat safolle mooglik spilers oansprekt.

boarnen:

- SMG Studio