Motorola hat befêstige dat de Motorola Edge 40 Neo in wrâldwide smartphone sil wêze, ynsteld om op septimber 14, 2023 te lansearjen. leger as earder ferwachte.

De Motorola Edge 40 Neo sil in grut 6.55-inch Full HD + P-OLED-display hawwe mei in 144Hz ferfarskingsfrekwinsje. It sil wurde oandreaun troch de octa-core MediaTek Dimensity 1050-chipset, keppele mei 12 GB RAM en 256 GB ynterne opslach. De smartphone sil komme mei in dûbele efterkamera-opset, besteande út in 50MP primêre kamera en in 13MP sekundêre lens. Foar selfies en fideoproppen sil d'r in 32MP front-facing kamera wêze.

Wat de batterij oanbelanget, wurdt ferwachte dat de Motorola Edge 40 Neo in 5,000mAh-batterij sil pakke mei stipe foar 68W bedrade snelle opladen. It sil ek in IP68-wurdearring hawwe foar stof- en wetterresistinsje. De smartphone sil rinne op Android 13 mei Motorola's MyUX-hûd boppe.

Motorola hat befêstige dat de Edge 40 Neo te krijen sil wêze yn meardere merken om 'e wrâld, ynklusyf Yndia. It is lykwols wichtich om te notearjen dat de útlekte prizen binne foar de Jeropeeske Uny (EU), en de priis yn Yndia kin oars wêze. Motorola wurdt ferwachte de prizen fan 'e smartphone te befestigjen by it lansearingsevenemint.

