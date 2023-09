Mortal Kombat Reboot bringt Nitara werom, stimd en modelearre troch Megan Fox

Warner Bros. Games hat oankundige dat Nitara, de vampire warrior dy't foar it lêst sjoen waard yn Mortal Kombat: Deadly Alliance yn 2002, sil weromkomme nei de searje yn 'e kommende reboot, Mortal Kombat 1. Om fans in flugge opfrissing te jaan oer wa't Nitara is. Warner Bros.

Nitara, in vampierske wêzen út in frjemd ryk, wurdt ôfbylde as sawol kwea as goed, wylst se fjochtet om har folk te rêden. Megan Fox utere har leafde foar it karakter, en stelde: "Se is in vampire, dy't fansels resonearret om hokker reden dan ek." Fox dielde ek dat har belutsenens by it portrettearjen fan Nitara fierdergiet as allinich it jaan fan 'e stim, en sei: "[De Nitara-aktearjende sesjes] twinge my om gebieten fan mysels te brûken dêr't ik net noflik [mei] bin. Ik haw in protte wille hân om it te dwaan, en it hat derfoar soarge dat ik frijer bin mei mysels.

Yn 'e kommende Mortal Kombat 1 toant Nitara in nije en noch nea earder sjoen deadlikheid. De trailer lit sjen dat Nitara har fiif-inch-lange fingernagels brûkt om har tsjinstanner los te meitsjen, har yngewanten as tou te hâlden, wylst har flearmûzen har yn 'e loft optille. Mei in krêftige traap stjoert se har tsjinstanner nei ûnderen, wêrtroch't har fleis ôffalt, en allinich in ferpletterd skelet efterlitte.

Fans kinne útsjen nei mear fan Nitara's unike fjochtsstyl te belibjen as Mortal Kombat 1 op septimber 19 frijkomt foar PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, en PC. Dejingen dy't lykwols de premium en samlersedysjes foarbestelle, sille fan 14 septimber betiid tagong hawwe.

boarnen:

– Mortal Kombat-útjouwer Warner Bros. Games

- Jennifer's Body-akteur Megan Fox