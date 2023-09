Warner Bros. Games ûntbleatet nije trailer fan Mortal Kombat 1 mei Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games hat in nije trailer foar Mortal Kombat 1 ûntbleate, dy't de tafoeging fan Jean-Claude Van Damme toant as in spesjale alternative hûd foar it karakter Johnny Cage. Dizze nije skin kin wurde ûntskoattele troch spilers dy't de Premium Edition fan it spultsje keapje.

De oankundiging kaam koart nei't bylden fan Van Damme waarden toand tidens in ynterview mei Ed Boon, de mei-makker fan 'e Mortal Kombat-searje. Boon die bliken dat it opnimmen fan Van Damme yn it spul in dream wie dy't wier wie, en stelde dat it idee oarspronklik betocht wie doe't it earste Mortal Kombat-spiel waard ûntwikkele.

Boon ferklearre: "Us bedoeling wie om Van Damme: The Arcade Game te meitsjen. Wy woene eins de wurden 'Van Damme' yn it spul sjen. Wy hawwe kontakt mei syn team, mar om ferskate redenen slagge it doe net. Dizze kear sloegen wy lykwols op 'e lotterij en krigen him úteinlik oan board. Wy hawwe syn stim en hy sil it karakter fan Johnny Cage wêze. It is in absolute heule sirkel momint foar ús."

Neist Van Damme waard ek koartlyn bekend makke dat Megan Fox sil ferskine yn Mortal Kombat 1 as it gesicht en de stim fan it personaazje Nitara.

It heul ferwachte spultsje is ynsteld om op septimber 19, 2023 frij te litten, en sil beskikber wêze op PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, en PC fia Steam en de Epic Games Store.

