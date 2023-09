Ed Boon ûntbleatet Jean-Claude Van Damme Skin foar Johnny Cage yn Mortal Kombat 1

Ed Boon, mei-makker fan 'e populêre fideospultsjes-franchise Mortal Kombat, makke in spesjaal optreden op' e YouTube-searje Hot Ones. Tidens it ynterview ûntbleate Boon de earste blik op 'e Jean-Claude Van Damme-hûd foar it karakter Johnny Cage yn Mortal Kombat 1.

It opnimmen fan Van Damme yn de wedstriid is al lang kommen. Boon die bliken dat se yn it ferline meardere kearen besocht hawwe de belutsenens fan Van Damme te befeiligjen, mar dizze kear einlings de jackpot troffen. Se slaggen net allinich de bylden fan 'e byldbepalende akteur te krijen, mar se krigen ek syn stim foar it karakter.

De sneak Peek fan 'e Jean-Claude Van Damme-hûd toande de akteur sa't hy ferskynde yn' e klassike film "Bloodsport" út 1988, kompleet mei syn karakteristike spierlichem.

Boon spruts syn opwining út oer it einlings nei hast trije desennia Van Damme yn it spul opnimme te kinnen. Hy hie altyd woe meitsje in spultsje basearre op de akteur, dating werom nei de iere dagen fan Mortal Kombat. Hoewol't se destiids it team fan Van Damme oanrikt hiene, krigen se gjin reaksje, wat Boon begrypt sjoen har jonge en ambisjeuze aard.

De evolúsje fan it spul yn 'e rin fan' e jierren spile in grutte rol by it mooglik meitsjen fan dizze dreamgearwurking. Boon erkende dat de omfang fan Mortal Kombat gâns groeid is sûnt syn oprjochting, transformearjend fan in lyts passyprojekt nei in massale kreatyf besykjen en suksesfolle franchise foar fideospultsjes.

Mei de groei fan 'e franchise joech Boon lykwols ek ta dat d'r wat neidielen binne. It wurkjen op gruttere skaal betsjut dat ideeën langer duorje om te realisearjen en goedkarring fan meardere partijen nedich binne. Yn 'e âlde dagen, doe't it team lytser wie, koene se har ideeën hast fuortendaliks ta libben komme.

Mortal Kombat 1 wurdt ûntwikkele troch NetherRealm Studios en publisearre troch Warner Bros. Games. De heul ferwachte titel is ynsteld om op septimber 19 frijlitten te wurden foar de PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, en PC fia Steam en de Epic Games Store.

