Mortal Kombat 1 hat Jean-Claude Van Damme Skin foar Johnny Cage

Mortal Kombat 1, it heul ferwachte fideospultsje, sil in alternatyf look hawwe foar it karakter Johnny Cage, basearre op akteur Jean-Claude Van Damme. Dizze spesjale crossover hat in spannend momint west foar de orizjinele ûntwikkelders fan it spultsje.

It idee om Van Damme yn it spul op te nimmen is ûntstien út 'e winsk fan' e ûntwikkelders om in fideospultsje te meitsjen dy't om 'e akteur sintraal is. Se berikten meardere kearen nei it team fan Van Damme, mar har besykjen wiene ynearsten mislearre. Har trochsettingsfermogen betelle lykwols út, en se koenen úteinlik Van Damme syn belutsenens befeiligje. Dêrtroch waard de Van Damme-hûd foar Johnny Cage makke, wêrby't it personaazje liket op in jongere ferzje fan 'e akteur út 'e jierren '1990.

Om de Van Damme-hûd te krijen, moatte spilers de Premium-edysje fan Mortal Kombat 1 keapje. Tegearre mei de hûd omfettet dizze edysje ek ekstra ynhâld lykas Shang Tsung en oare spielbere karakters, iere tagong ta downloadbare ynhâldkarakters, en Dragon Krystals .

Dizze oankundiging komt op 'e hakken fan oar spannend castingnijs foar Mortal Kombat 1, mei ferneamde gesichten lykas John Cena, Antony Starr, JK Simmons, en Megan Fox dy't meidwaan oan 'e spiellist. Dizze tafoegingen hawwe in wichtige buzz generearre ûnder fans fan 'e searje.

Yn oar gamingnijs hat Bethesda tasein dat mear ynformaasje oer it heul ferwachte Indiana Jones-spiel yn it kommende jier sil wurde iepenbiere. It spultsje is sûnt syn oankundiging yn 2021 yn mystearje omhuld, wat fans entûsjast litte om mear te learen oer wat har wachtet yn dit spannende aventoer.

