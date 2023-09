Jean-Claude Van Damme makket syn debút yn Mortal Kombat 1

Yn in resinte ferskining op 'e YouTube-show 'Hot Ones' iepenbiere mei-skepper fan Mortal Kombat-searje Ed Boon de heul ferwachte hûd fan Jean-Claude Van Damme foar it karakter Johnny Cage yn 'e kommende Mortal Kombat 1. Dit is in wichtich momint foar de searje, lykas de makkers it spultsje oarspronklik foarsjoen hiene as in earbetoan oan 'e ferneamde fjochtsporter en akteur.

Boon ferklearre dat doe't se it alderearste Mortal Kombat-spiel ûntwikkelen, se it team fan Van Damme berikten om te sjen oft hy ynteressearre wêze soe om de haadpersoan fan it arcade-spiel te wêzen. Spitigernôch wiene se op dat stuit net slagge yn har besykjen om mei him gear te wurkjen. Yn in gelok koenen se lykwols de dielname fan Van Damme foar Mortal Kombat 1 befeiligje, wêrby't hy syn stim foar it personaazje levere.

Fans fan 'e searje wiene ekstatysk om in earste blik te krijen op' e Jean-Claude Van Damme-hûd foar Johnny Cage. De feedback is oerweldig posityf, mei in protte útdrukking fan ferrassing oer hoe geweldich it derút sjocht. De iepenbiering fûn plak yn 'e Hot Ones-ôflevering mei Ed Boon, en is te sjen op' e 5:50-mark fan 'e fideo.

Dit nijs komt koart nei de oankundiging dat aktrise Megan Fox de Outworld-vampire Nitara sil portrettearje yn Mortal Kombat 1. Mei dizze spannende tafoegings oan it roster, bliuwt ferwachting foar it spultsje te bouwen.

boarnen:

- Ofbylding: First We Feast - Hot Ones (fia YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.