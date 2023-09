Mortal Kombat 1 mei Jean-Claude Van Damme Johnny Cage Skin

De kommende release fan Mortal Kombat 1 is ynsteld om in langverwachte gearwurking ta bloei te bringen. Nei mear as 30 jier sil de populêre aksjestjer Jean-Claude Van Damme einlings syn debút meitsje yn 'e Mortal Kombat-franchise. Mei tank oan in resinte ferskining troch Ed Boon, de skepper fan it spul, op Hot Ones, hawwe fans no har earste glimp fan hoe't de Jean-Claude Van Damme Johnny Cage-hûd der útsjen sil.

It idee om Van Damme yn Mortal Kombat te hawwen datearret út it begjin fan it spultsje yn 'e iere jierren '90. De oarspronklike bedoeling wie om in spultsje te meitsjen mei de titel "Van Damme the Arcade Game," mei aspiraasjes om de namme fan 'e akteur prominint te hawwen. Troch ferskate omstannichheden is de gearwurking lykwols nea realisearre.

Yn it fraachpetear lit Boon sjen dat se by de ûntwikkeling fan de earste Mortal Kombat it team fan Van Damme berikt hiene. Oft hy wegere of it berjocht him nea berikte, bliuwt lykwols ûndúdlik. Nettsjinsteande, dizze kear wie it gelok oan har kant, en se befeiligden de belutsenens fan Van Damme yn it spul mei súkses.

It opnimmen fan Van Damme as Johnny Cage bringt de gearwurking in folsleine sirkel, om't de ûntwikkelders yn earste ynstânsje in spultsje foarsjoen hiene om 'e aksjestjer. No sille spilers de oanwêzigens fan Van Damme yn Mortal Kombat 1 kinne ûnderfine as it byldbepalende karakter.

Mortal Kombat 1 is ynsteld om te lansearjen op septimber 19, 2023, foar ferskate platfoarms, ynklusyf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, en Xbox Series X | S. Fans kinne útsjen nei de frijlitting en genietsje fan it langverwachte optreden fan Jean-Claude Van Damme yn 'e franchise.

