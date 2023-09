Mortal Kombat 1 dizze wike lansearre: kinne jo de Nij-Seelânske trúk brûke?

Mortal Kombat 1, de heul ferwachte sêfte herstart fan 'e byldbepalende fjochtsfranchise, is ynsteld om op 14 septimber te lansearjen fia de Premium Edition. D'r is lykwols in trúk dy't spilers brûke kinne om it spul mooglik earder te spyljen, bekend as de Nij-Seelânske trúk.

Jierrenlang hat de Nij-Seelânske trúk in populêre oplossing west wêrmei spilers tagong kinne ta spultsjes foar har offisjele releasedatum. Dizze trúk makket foardiel fan 'e tiidsône ferskillen tusken Nij-Seelân en oare regio's. Troch dizze ferskillen lansearje spultsjes soms yn Nij-Seelân hast in heule dei earder as yn Noard-Amearika.

Om de Nij-Seelânske trúk te brûken, moatte spilers de tiidynstellingen op har gamingplatfoarms feroarje om oerien te kommen mei de tiidsône fan Nij-Seelân. Troch de konsole te ferrifeljen om te tinken dat it yn Nij-Seelân leit, kinne spilers it spultsje earder ûntsluten, sels as se fysyk yn in oar diel fan 'e wrâld lizze. Dizze trúk wurket foar sawol Xbox as Steam-platfoarms.

De Nij-Seelânske trúk sil lykwols net wurkje foar de Early Access Release fan Mortal Kombat 1. It spultsje is ynsteld om tagelyk wrâldwiid te lansearjen, wêrtroch it ûnmooglik is om it earder te spyljen mei dizze metoade. As jo ​​​​de spesifike releasetiid yn jo regio wolle witte, kontrolearje dan de offisjele boarnen foar dy ynformaasje.

Dochs, foar de basisferzje fan it spul, dy't om middernacht op septimber 19th lanseart, kin de Nij-Seelânske trúk tapast wurde. Dit betsjut dat Mortal Kombat 1 yn Nij-Seelân earder sil ûntsluten dan yn oare regio's.

It is wichtich om te notearjen dat PlayStation-eigners wat komplikaasjes kinne tsjinkomme by it brûken fan de Nij-Seelânske trúk. Sûnt PlayStation-akkounts regio-spesifisearre binne, soene spilers in Nij-Seelân-akkount moatte oanmeitsje en it spultsje keapje fan 'e winkel fan dy regio om it earder te spyljen.

Mortal Kombat 1 sil beskikber wêze op PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, en PC fia Steam en Epic Games Store. As jo ​​​​op syk binne nei mear gidsen en ynformaasje oer it spultsje, wês dan wis dat jo de MK1 Game Hub kontrolearje.

