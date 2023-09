Mizuno yntroduseart twa nije golfballen: RB Max en RB 566

Mizuno hat koartlyn twa nije golfballen ûntbleate: de RB Max en de RB 566. De RB Max is in dûbelkearnbal dy't deselde fearkrêft hat as de toerballen fan Mizuno, tegearre mei in sêftere binnenkearn en stevigere bûtenkearn. It is ûntwurpen foar midden oant hege swing snelheid spilers, en biedt in sêftere kompresje en hegere flecht yn ferliking mei de tour modellen. De RB Max hat ek in duorsumer ionomeer-dekking. Oan 'e oare kant hat de RB 566 in sêftere kearn dan syn foargonger en in nij dimple-ûntwerp foar bettere dragen.

De RB Max is rjochte op golfers dy't in toerlike ôfstânbal wolle sûnder de premium priis. It omfettet de yngrediïnten foar balsnelheid fûn yn Mizuno's elite RB Tour en RB Tour X ballen. De butadiene-rubberkearn hat in sêftere, mar fjirderige ynderlike kearn wikkele om in stevigere bûtenkearn, en biedt bettere snelheid, lansearring en gefoel foar gemiddelde golfers mei gemiddelde oant boppegemiddelde swingsnelheden. Hoewol it in steviger gefoel kin biede yn ferliking mei de RB 566, leveret de RB Max noch hieltyd ferhege duorsumens en is geskikt foar amateurs mei goede clubheadsnelheid.

De RB Max foltôget it gat tusken Mizuno's twa-dielige golfballen mei lege kompresje, lykas de RB 566, en har yngongen foar mearlaach urethane-dekking, de RB Tour en RB Tour X. It biedt in steviger gefoel dan de RB Tour en draait leger ôf. de bestjoerder as de RB Tour X, dat helpt mei ôfstân en ferminderet off-axis spin . De RB Max draait lykwols minder yn it koarte spultsje yn ferliking mei de RB Tour en RB Tour X ballen.

Fergelykber mei de toerballen fan Mizuno, omfettet de RB Max dimple-technology op 'e omslach dy't de flecht oars beynfloedet op sjauffeur- en wigskotsjes. Mei 20% mear dimples feroarje it patroan en foarmjouwing fan de dimples luchtstream om de bal. Snellere swings, lykas sjauffeursshots, produsearje in effisjinter en hegere flecht, wylst stadiger swings, lykas wigskoaten, in mear penetrearjende en kontroleare flecht produsearje.

Underwilens past de RB 566 op matige swingsnelheid spilers en biedt in sêfter gefoel. Sêfte kompresjekonstruksjes jouwe ferjouwing nettsjinsteande net maksimalisearjen fan balsnelheid. De 566 dimples, ynklusyf mikro dimples binnen de wichtichste dimples en yn 'e platte gebieten, ûnderhâlde drage op legere snelheden. De aerodynamika fan 'e lytsere dimples helpt om in hegere, rjochtere flecht te berikken, en kompensearret foar elk lyts ferlies fan balsnelheid.

Gearfetsjend binne de RB Max en RB 566 fan Mizuno nije tafoegings oan har opstelling foar golfbal. De RB Max is fan doel in toerlike ôfstânbal te leverjen foar gemiddelde golfers, mei bettere snelheid, lansearring en gefoel. It oerbrêget de kloof tusken Mizuno's twa-dielige golfballen mei lege kompresje en yngongen foar mearlagige urethane-dekking. De RB 566 biedt in sêftere oplossing foar spilers mei matige swingsnelheid, en leveret ferjouwing en ûnderhâld op legere snelheden troch syn dimple-ûntwerp. Beide nije ballen biede unike funksjes en rjochtsje op ferskate spilerprofilen.

boarnen:

- Mizuno debutearret twa nije ballen, in upgrade fan 'e leechkompresje twadielige RB 566 en in gloednije dual-core-yngong, de RB Max.

- Golfdigest.com