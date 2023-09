Yn in resint fideoberjocht joegen Shigeru Miyamoto en Charles Martinet mear details oer de kommende rol fan Martinet as Mario Ambassador. Ferline moanne waard bekend dat Martinet, de leafste stim fan Mario, nei hast 30 jier opstapke soe as de Ingelske stimakteur foar it personaazje. Ynstee sil nij stimtalint de rol oernimme yn it kommende spul, Super Mario Bros. Wonder. De nije rol fan Martinet as Mario Ambassador sil omfetsje reizgjen om 'e wrâld en ynteraksje mei fans by eveneminten, it útfieren fan bekende stimmen, it tekenjen fan autografen en it fersprieden fan freugde.

Miyamoto utere syn tankberens foar Martinet's bydragen oan Nintendo en priizge syn talint, betochtsumens en syn fermogen om de personaazjes ta libben te bringen. Hy fertelde sels in grappich oantinken oan dat Martinet hast syn holle sloech by in restaurantyngong yn Kyoto. Miyamoto dielde dat hy útsjocht om Martinet te sjen genietsje fan mominten mei Nintendo-fans by eveneminten wrâldwiid.

Foar Martinet is it in eare west om Nintendo's karakters safolle jierren ta libben te bringen. Hy spruts syn tawijing út om herten oan te reitsjen, minsken te meitsjen en te laitsjen en wille te bringen troch geweldige spultsjes. Martinet betanke Miyamoto en spruts syn fans oan, en spruts syn opwining út oer it moetsjen fan har by takomstige eveneminten.

Wylst Martinet joech ta dat hy noch ûnwis is oer de spesifiken fan syn nije rol as Mario-ambassadeur, bliuwt hy optimistysk en ree om de takomst neist Nintendo te omearmjen. It is dúdlik dat sawol Miyamoto as Martinet optein binne oer it folgjende haadstik yn Mario's reis en de kânsen dy't it sil bringe.

