Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One: Exclusive Footage Released

IGN hat in eksklusive 10-minuten byldmateriaal frijlitten fan 'e kommende Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One film, dy't Tom Cruise's karakter Ethan Hunt yn aksje toant op Abu Dhabi International Airport. De film sil op 10 oktober digitaal te krijen wêze en op 4 oktober (4 novimber yn Austraalje) op 31K Ultra HD SteelBook, 1K Ultra HD, Blu-ray en DVD.

De digitale frijlitting fan 'e film sil efter de skermen sjen nei de dappere stunts en byldmateriaal fan' e film dy't net opnommen binne yn 'e teatrale release. Regisseur Christopher McQuarrie en redakteur Eddie Hamilton sille kommentaar leverje op elke sêne, en sjoggers in djipgeand begryp fan 'e twingende mominten fan' e film oanbiede.

De bonusynhâld sil ek ferkennings hawwe fan 'e eksoatyske filmlokaasjes yn Abu Dhabi en Rome, en litte sjen hoe't de spannende sekwinsjes binne sketten. Derneist sille publyk in blik efter de skermen krije fan 'e adembenemende stêd Feneesje en tsjûge fan' e tawijing en ynset fan 'e cast as se traine foar har rollen.

De frijlitting sil ek útwreide bylden omfetsje fan ien fan 'e grutste stunts yn' e bioskoopskiednis, toant Tom Cruise dy't in motorfyts fan in klif lanseart. De gefaarlike snelheid fleanende stunts yn 'e film sille ek wurde útlein yn detail, markearje de training techniken belutsen.

In oar hichtepunt fan de bonus ynhâld is in featurette op 'e climactic trein folchoarder, it oanbieden fan ynsjoch yn hoe't it waard fêstlein op film. De regisseur en bewurker sille ek wat adembenemende wiske shots diele dy't net de definitive besuniging fan 'e film makken.

Fans fan 'e Mission: Impossible-franchise wachtsje grif op 'e frijlitting fan Dead Reckoning Part One, dy't is beskreaun as in leuke, yntinse en selsrefleksive aksjesaga. De optreden fan Tom Cruise yn 'e film hat lof krigen fan IGN-lêzers, dy't it as syn bêste film keazen.

