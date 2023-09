Minneapolis Digital Consultancy Livefront soarget foar strategyske ynvestearring

Minneapolis-basearre digitale konsultaasje- en app-makker, Livefront, hat de oankeap fan in "strategyske" ynvestearring oankundige fan it Denver-basearre partikuliere equity-bedriuw, Rallyday Partners. Dit markearret Livefront's earste eksterne ynvestearring yn 'e mear dan 20 jier dat it bedriuw yn bedriuw hat. De deal is beskreaun as in "strategyske groeikapitaal ynvestearring" dy't sil helpe by it skaalfergrutting fan operaasjes.

It krekte bedrach fan 'e ynvestearring en oandielen nommen troch Rallyday Partners is net bekend makke. Livefront CEO Mike Bollinger iepenbiere lykwols dat de ynvestearring komt fan it twadde fûns fan Rallyday Partners, wurdearre op sawat $ 205 miljoen.

It gearwurkingsferbân mei Rallyday Partners wurdt sjoen as in kâns foar Livefront om har reputaasje foar treflikens en ynset foar hege noarmen te ferbetterjen. It bedriuw is fan plan de ynvestearring te brûken om mear ûntwerp- en technykeksperts yn te hieren, lykas ek ferkeap- en marketingynspanningen te fersterkjen.

Rallyday Partners is grutsk op "troch oprjochters foar oprjochters." De lieders fan it bedriuw binne fan doel it soarte ynvestearringsstipe te leverjen dat se woene hawwe by it bouwen fan har eigen bedriuwen.

Livefront, oprjochte yn 2001, hat in spoarrekord fan it ûntwikkeljen fan digitale produkten foar opmerklike kliïnten lykas Samsung, Optum, Medtronic, en de Minnesota Twins. It bedriuw is meardere kearen opnommen op 'e list fan Inc. magazine fan rapst groeiende bedriuwen yn' e Feriene Steaten. De CEO fan Livefront, Mike Bollinger, is ek in mei-oprjochter fan tech nijsside tech.mn, en hat it bedriuw sûnt syn oprjochting liedend.

De behearspartner fan Rallyday Partners, Nancy Phillips, priizge Bollinger en Livefront foar har fermogen om in kultuer fan hege noarmen te fêstigjen en topûntwerp, produkt en technysk talint te sammeljen. Livefront telt op it stuit sawat 90 minsken, mei de mearderheid basearre yn Minnesota en guon ferspraat oer 15 oare steaten.

boarnen:

