Bone Meal Farms oanmeitsje yn Minecraft

Bonemiel is in nuttich item yn Minecraft dat de groei fan gewaaksen versnelt. It kin wurde krigen troch it te meitsjen fan bonken of troch folsleine komposters te brûken. Dit artikel ûndersiket twa metoaden om bonemiel te pleatsen yn Minecraft: de metoade foar gewaaksbuorkerij en de metoade foar skeleton spawner.

Bone Meal Farm mei gewaaksen

Ien manier om automatysk bonemiel te krijen is troch in gewaaksbuorkerij te meitsjen en de gewaaksen te brûken om komposters te foljen. Sûkerriet is it bêste gewaaks om te brûken foar dizze pleats, om't it in 50% kâns hat om it kompostnivo mei ien te ferheegjen.

Om dizze pleats te meitsjen, moatte spilers in komposterkontrôle ynstelle ferbûn mei hoppers en kisten. Dit soarget derfoar dat alle gewaaksen nei de komposter brocht wurde. In kiste is ferbûn mei trije hoppers, dy't boppe binne mei trije komposters. In oare set fan trije hoppers wurdt pleatst boppe op dizze composters, en in minecart hopper rint lâns rails oandreaun troch in redstone blok.

It twadde diel fan 'e pleats omfettet it meitsjen fan in automatyske sugarcane breaker mei observerblokken en pistonblokken. De observerblokken fernimme de groei fan sûkerriet en aktivearje de pistonblokken, dy't de gewaaksen brekke. De stikkene gewaaksen wurde dan opsûge troch de minecarthopper en oerbrocht nei de komposter. Sadree't de kompost is fol mei kompost, bonke miel wurdt ekstrahearre en opslein yn 'e boarst.

Bone Meal Farm mei Skeleton Spawner

Skeletten binne fijannige mobs dy't bonken falle by de dea. Dizze bonken kinne brûkt wurde om bonkemiel te krijen. Om in bonkemiel pleats te meitsjen mei in skelet spawner, spilers moatte fine in skelet spawner yn in dungeon.

Sadree't in skelet spawner is fûn, spilers moatte útwreidzje de ôfmjittings fan de dungeon oan alle kanten, leaving it spawner blok hingjen yn 'e loft. In slab moat wurde pleatst boppe op it spawner blok om foar te kommen mobs út spawning boppe op it.

Dêrnei kin wetter út emmers nei de iene kant fan 'e keamer flein wurde om in moardkeamer te meitsjen. In oar gebiet moat oanmakke wurde oan 'e tsjinoerstelde kant fan' e killing keamer dêr't spilers kinne stean en maklik deadzje skeletten.

In hopper- en boarstsysteem moat oan 'e ein fan' e moardkeamer ynsteld wurde om alle drippen fan 'e deade skeletten te sammeljen. Uteinlik kinne spilers alle ljochtboarnen fuortsmite om de skeletten te begjinnen te spawnen. De skeletten sille streame nei de killing keamer dêr't spilers kinne maklik deadzje se sûnder nimme skea. De bonken dy't troch de skeletten falle binne, kinne dan maklik omset wurde yn bonkemiel. Neist bonkenmiel sille spilers ek pylken en bôgen krije fan dizze pleats.

Dizze twa metoaden jouwe effisjinte manieren om bonemiel te pleatsen yn Minecraft, wêrtroch lânbou en gewaaksgroei folle rapper en makliker meitsje foar spilers.

