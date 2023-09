Veronica Beard hâldt Fashion Week Dinner yn Fotografiska Restaurant

Veronica Beard hat koartlyn in moadewike-diner hâlden yn it Veronika-restaurant by Fotografiska, in momint dat it merk al trije jier mei eangst wachte. It diner waard hâlden om de hjerstkampanje fan it merk te earjen, en waard mei-host troch Veronica Beard mei-oprjochters Veronica Miele Beard en Veronica Swanson Beard, tegearre mei Laura Brown. It evenemint waard bywenne troch opmerklike gasten lykas Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, en Sutton Foster.

De restaurantlobby waard fersierd mei stapels printe kranten mei kampanjebylden en de hjerstmantra fan it merk: "Breaking news: Froulju wolle klean dy't se eins kinne drage." Mindy Kaling, ien fan 'e gasten, spruts har bewûndering út foar it merk, en stelde dat se de klean flaterend fynt en perfekt is foar har libbensstyl fan skriuwer en artyst.

Nei it haadgerjocht fan it iten kamen servers oan elke tafel mei sulveren platen fan kaairingen. Dizze kaairingen koenen wurde ferlost by de "jaskontrôle" foar in blazer fan Veronica Beard-embleem, kompleet mei in monogram-bûnfjouwerkant. Gasten dy't mear stikken fan it merk wolle oanskaffe, kinne letter yn 'e wike de SoHo-boetiek besykje, wêr't Laura Brown mei-hosting sil wêze fan in goeddiedige winkelevenemint om te profitearjen fan de AIDS-non-profit (Red).

Tidens it diner spruts Veronica Swanson Beard de keamer oan en beklamme dat it merk rjochte is op goed útsjen, goed fiele en goed dwaan. Se utere tankberens foar it hjoeddeiske momint en de kâns om it hjerstseizoen te fieren. Veronica Miele Beard echoed it sentimint, en stelde dat se leauwe yn it belang fan it meitsjen fan oaren goed fiele, wylst se ek goed sjogge en goed dwaan.

Oer it algemien wie Veronica Beard's moadewike-diner by Veronika in feestlik barren dat de hjerstkampanje fan it merk toande en opmerklike gasten út 'e moade- en ferdivedaasjesektor byinoar brocht.

