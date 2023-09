Veronica Beard fiert Fall Campaign mei Fashion Week Dinner

Veronica Beard hat koartlyn in moadewike-diner hâlden yn Veronika, it restaurant by Fotografiska, om de lansearring fan har hjerstkampanje te fieren. It diner waard mei-host troch mei-oprjochters Veronica Miele Beard en Veronica Swanson Beard, tegearre mei Laura Brown. Opmerklike gasten omfette Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan en suster Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, en Sutton Foster.

De hjerstkampanje fan it merk waard prominint werjûn yn it restaurant, mei kampanjebylden en de mantra-slash-headline fan it merk: "Breaking news: Froulju wolle klean dy't se eins kinne drage."

Mindy Kaling, in fan fan it merk, spruts har bewûndering út foar de flattearjende klean fan Veronica Beard. Se stelde dat de blazers benammen geskikt binne foar har skriuwerskant. Se hie ek bywenne de Ralph Lauren show en de US Open tidens moade wike.

Tidens it diner waarden de gasten noflik ferrast doe't tsjinners har sulveren platen presintearren mei kaairingen. Dizze kaairingen koenen wurde ynruile by "jaskontrôle" foar in blazer fan Veronica Beard-embleem, kompleet mei in monogram-bûnfjouwerkant.

Foar dyjingen dy't mear fan it merk wolle ferkenne, sil in goeddiedige winkelsintrum letter yn 'e wike mei-host wurde troch Laura Brown yn' e SoHo-boutique om te profitearjen fan AIDS-nonprofit (Red).

Veronica Swanson Beard spruts gasten oan it begjin fan it diner oan, en beklamme de fokus fan it merk op goed útsjen, goed fiele en goed dwaan. Se utere tankberens foar de kâns om it hjerstseizoen te fieren yn 'e rappe moade-yndustry.

Yn oerienstimming mei Swanson Beard markearre Veronica Miele Beard it belang fan it meitsjen fan oaren goed fiele, en stelde dat goed sjen en goed dwaan kin hân yn hân gean.

Boarne: Dit artikel is basearre op it boarneartikel "Veronica Beard Celebrates Fall Campaign With Fashion Week Dinner" troch Emily Mercer foar WWD.