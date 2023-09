Yntroduksje fan de Xbox Mastercard: In kredytkaart foar gaming-entûsjasters

Microsoft is ynsteld om in spannend nij produkt te lansearjen foar gaming-entûsjasters - de Xbox Mastercard. Eksklusyf beskikber foar Xbox-testers yn 'e FS, dizze kredytkaart sûnder jierlikse fergoeding útjûn troch Barclays biedt in unike kâns foar gamers om punten te fertsjinjen dy't kinne wurde ferlost op Xbox-spultsjes en tafoegings.

Oars as Microsoft Rewards, wurket de Xbox Mastercard as in apart beleanningssysteem. Kaarthâlders kinne ien kaartpunt fertsjinje foar elke $ 1 bestege, mei 1,500 kaartpunten dy't lykweardich binne oan in $ 15 kadokaart yn te wikseljen yn Microsoft's online Xbox-winkel. Boppedat hawwe Xbox Mastercard-eigners de kâns om fiif punten te fertsjinjen foar elke $ 1 dy't bestege oan yn oanmerking komme produkten fan 'e online Microsoft Store, lykas trije punten foar elke $ 1 dy't bestege oan streamingtsjinsten lykas Netflix en Disney Plus, en leveringstsjinsten lykas Grubhub en DoorDash.

Eksklusive foardielen binne ek beskikber foar nije kaartleden. Se kinne in bonus fan 5,000 punten fertsjinje (lykweardich oan in wearde fan $ 50) nei it meitsjen fan har earste oankeap, neist in abonnemint fan trije moanne op Xbox Game Pass Ultimate. Dit lidmaatskip fan trije moanne kin sels kado wurde oan freonen of famylje.

De Xbox Mastercard hat ferskate ûntwerpopsjes om út te kiezen en kin personaliseare wurde mei in unike gamertag. Fanôf 21 septimber kinne Xbox Insiders yn 'e kontinintale FS, Alaska en Hawaï begjinne mei oanfreegje foar dizze spannende kredytkaart.

It is de muoite wurdich op te merken dat dit de earste kear yn mear as in desennia is dat Microsoft in Xbox-kredytkaart hat oanbean. Earder joech it bedriuw Xbox Live-abonnees in fergese Xbox Live Diamond loyaliteitskaart yn 2005, dy't koartingen oanbean by dielnimmende retailers. Sony hat ek in ferlykbere kredytkaart, de PlayStation-kredytkaart, wêrtroch brûkers punten kinne sammelje foar oankeapen dy't relatearre binne oan gaming.

De Xbox Mastercard fertsjintwurdiget in ynnovative manier foar gamers om beleanningen te fertsjinjen wylst se har favorite hobby genietsje. Mei syn oanbod fan foardielen en eksklusive oanbiedingen, dizze credit card is ynsteld om te wêzen tige socht nei gaming entûsjasters oer de Feriene Steaten.

