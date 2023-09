De oanpak fan Microsoft foar it oplossen fan konkurrinsjesoarch: ûndersiken foardwaan en konsesjes meitsje

Microsoft hat in pro-aktive oanpak naam om konkurrinsjeproblemen oan te pakken troch oanbiedingen te meitsjen oan regulators foardat ûndersiken eskalearje. Wylst Google en Amazon juridyske fjildslaggen hawwe, hat Microsoft in oare oanpak besocht om mooglike regeljouwingsaksjes foarút te bliuwen.

Koartlyn besocht Microsoft in ûndersyk fan 'e Jeropeeske Kommisje nei har Teams-gearwurkingsapp te foarkommen troch oan te kundigjen dat it de tsjinst soe skiede fan har oare Office-applikaasjes yn 'e EU. Derneist, yn har bod om goedkarring te krijen foar har akwisysje fan $ 75 miljard fan Activision Blizzard, hat Microsoft oanbean om har streamingrjochten foar spultsjes bûten de EU te ferkeapjen oan Ubisoft. Dizze bewegingen wiene rjochte op it oanpakken fan soargen oer monopolisaasje yn 'e opkommende wolkgamingmerk.

It bedriuw hat ek wurke om regeljouwingsproblemen op te lossen relatearre oan har praktyk foar wolklisinsje. Klanten hawwe ûnfrede útsprutsen mei Microsoft's lisinsjewizigingen, dy't har nei alle gedachten triuwe nei it keapjen fan 'e eigen wolktsjinsten fan it bedriuw ynstee fan te kiezen foar konkurrinten lykas Amazon of Google.

De frijwillige konsesjes fan Microsoft hawwe mingde reaksjes krigen. Wylst guon se sjogge as positive stappen foar it betiid oan te pakken fan konkurrinsjeproblemen, beskuldigje rivalen it bedriuw fan it oanbieden fan heale maatregels en it brûken fan misrjochtingstaktiken. Kritisy beweare dat Microsoft allinich hannelet as de skea al dien is, en dat har konsesjes binne ûntworpen om de oandacht ôf te lieden fan serieuze misdieden.

Bygelyks, it oanbod fan Microsoft om syn wolkstreamingrjochten foar spultsjes te ferkeapjen liket takomstige beslútfoarmingmacht te ferskowen nei Ubisoft. Dit foarkomt lykwols net dat Microsoft de wolk-gamingmerk yngiet of profitearret as de gruthannel fan wolkespultsjes ferkocht fia Ubisoft, wêrtroch kritisi de wirklike ynfloed fan 'e konsesje freegje.

Yn tsjinstelling, it beslút fan Microsoft om Teams te ûntbinen fan Office-applikaasjes yn 'e EU is as let beskôge, om't de skea al dien is, mei mear dan 300 miljoen minsken dy't Teams alle moannen brûke. Dochs kin de aksje fan it bedriuw helpe om potinsjele regeljouwingsdruk fan 'e Jeropeeske Kommisje te ferminderjen, wylst oare wrâldwide regulators ek ferlykbere konsesjes kinne sykje.

Wylst Microsoft it yn 'e lêste tiden slagge om it regeljouwingspotljocht te foarkommen, foarmje soargen oer har wolklisinsjepraktiken in wichtige útdaging. Undersyk útfierd troch CISPE, in Jeropeeske groep foar cloud computing-yndustry, suggerearret dat Microsoft miljarden dollars hat wûn troch har lisinsjebetingsten. Regulators, ynklusyf de Jeropeeske Kommisje, de US Federal Trade Commission, en de UK Competition and Markets Authority, binne begon dit probleem te ûndersykjen.

De proaktive oanpak fan Microsoft by it oanpakken fan konkurrinsjeproblemen wjerspegelet har besykjen om mooglike regeljouwingsaksjes foarút te bliuwen. De útdagings dy't steld wurde troch soargen oer wolklisinsje, dy't ynfloed hawwe op har kearnbedriuw, sille lykwols net maklik wurde oplost.

boarnen:

- Richard Waters. "Microsoft besiket foar te bliuwen foar bedrigingen fan regeljouwing." Financial Times.

- Europeeske Kommisje

- US Federal Trade Commission

- UK Competition and Markets Authority