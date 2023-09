Windows-printerbestjoerders fan tredden útfaze: wat jo witte moatte

Windows is ynsteld om printersjauffeurs fan tredden út te faze, neffens in resint stipedokumint útbrocht troch Microsoft. It bedriuw is fan plan te fertrouwe op in universele "klasse bestjoerder" dy't stipet noarmen lykas it Internet Printing Protocol (IPP) en wurdt omearme troch de Mopria Alliance. Dizze feroaring wurdt ferwachte dat se stadichoan plakfine, te begjinnen yn 2025.

Yn earste ynstânsje sil Microsoft ophâlde mei it akseptearjen fan nije printerbestjoerders fan tredden yn Windows Update. Updates foar besteande bestjoerders sille noch tastien wêze, mar nije printers sille net langer de opsje hawwe om oanpaste stjoerprogramma's fan tredden ta te foegjen. Tsjin 2026 sille alle printers dy't ferbûn binne mei in Windows PC standert de ynboude klasse-bestjoerder brûke, sels as in stjoerprogramma fan tredden bestiet. En begjinnend yn 2027 sille allinich befeiligingsrelatearre fixes wurde tastien foar printerbestjoerders yn Windows Update.

Foar brûkers dy't fertrouwe op bestjoerders fan tredden om âldere printers te stypjen sûnder Mopria- of IPP-stipe, is d'r gjin direkte reden foar soarch. Besteande bestjoerders sille trochgean te wurkjen en kinne wurde ynstalleare fanút Windows Update of manuell ynladen. Microsoft sil ek trochgean mei it tekenjen fan nije printerbestjoerders as ûnderdiel fan har Windows Hardware Compatibility Program, hoewol dizze sjauffeurs sille net wurde tafoege oan Windows Update nei 2025.

Dizze ferskowing fuort fan bestjoerders fan tredden is in positive ûntwikkeling foar it Windows-ekosysteem. Yn stee fan omgean mei opblaasde en faaks ûnbetroubere bestjoerders dy't gjin tiidlike updates misse, sille brûkers profitearje fan 'e ienfâld en kompatibiliteit fan' e klassebestjoerder. Dizze inkele bestjoerder kin ferskate apparaten mei ferlykbere funksjonaliteit omgean, en soarget derfoar dat âldere printers operasjoneel bliuwe mei nijere softwarereleases. Printerfabrikanten kinne noch spesjalisearre funksjes stypje fia opsjonele Print Support Apps beskikber yn 'e Windows Store.

It is de muoite wurdich op te merken dat Microsoft's faze-out fan sjauffeurs fan tredden reflektearret fan besteande yndustrytrends. De measte moderne printers stypje al Mopria en hawwe yntegreare stipe foar IPP sûnt de iere 2010s. Apple naam ferlykbere stappen troch macOS-printerbestjoerders fan tredden te ferneatigjen yn it foardiel fan de IPP-basearre AirPrint yn 2019.

Wylst de oergong nei klasse-bestjoerders ferbettere kompatibiliteit biedt, sil it net alle printerrelatearre frustraasjes eliminearje. Problemen lykas phantom papier jams, netwurk disconnections, proprietêre inket easken, en scanner beheinings sille wierskynlik oanhâlde. De ferhuzing fuort fan bestjoerders fan tredden is lykwols in stap yn 'e goede rjochting nei in streamlineder en stabiler printûnderfining.

boarnen:

- Microsoft stipedokumint