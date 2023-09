Xbox Digital Broadcast by Tokyo Game Show om Progress Updates fan Xbox en Bethesda te feature

De Tokyo Game Show komt rap oan, en Xbox-fans wurde optein foar de Xbox Digital Broadcast pland foar septimber 21. Ferline jier makke Microsoft ferskate spannende oankundigingen tidens it evenemint, en it liket derop dat dit jier net oars sil wêze.

Neffens in oankundiging op Xbox Wire sil de Xbox Digital Broadcast "foarútgongsupdates" leverje fan Xbox en Bethesda. Mei in oerfloed fan spultsjes dy't op it stuit yn ûntwikkeling binne ûnder de banner fan Xbox Game Studios, binne fans hoopfol foar nije glimpsen fan heul ferwachte titels lykas Avowed, Fable, en Hellblade 2.

Derneist wurdt ferwachte dat Turn 10 in trailer sil ûntbleate foar Forza Motorsport, om't it spultsje is ynsteld om te lansearjen op Xbox Series X | S op oktober 10. Wat Bethesda Softworks oanbelanget, krúsje fans de fingers foar in iepenbiering fan Wolfenstein III , mar updates op Starfield en Elder Scrolls Online binne wierskynliker.

Microsoft belooft in "kreatyf ferskaat kolleksje spultsjes" by it evenemint, en markeart de opname fan titels fan Japanske makkers. Jerret West, Chief Marketing Officer foar Xbox, spruts opwining út oer it dielen fan nije spultsjes dy't nei Xbox Game Pass komme, en beklamme de trochgeande groei fan it platfoarm mei ynhâld fan teams yn hiel Azië.

Xbox-fans kinne útsjen nei in ferskaat oan spannende oankundigingen en updates tidens de Xbox Digital Broadcast by de Tokyo Game Show. Bliuw op 'e hichte foar it lêste nijs as it ûntwikkelt!