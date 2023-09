Microsoft om printerbestjoerders fan tredden te blokkearjen yn Windows Update foar ferbettere feiligens

Microsoft hat in wichtige feroaring oankundige yn har strategy foar printersjauffeur, dy't omfettet it blokkearjen fan levering fan printerdrivers fan tredden fia Windows Update. It bedriuw is fan plan om dizze ferskowing stadichoan yn 'e kommende fjouwer jier út te fieren om de algemiene feiligens fan it Windows-ekosysteem te ferbetterjen.

Begjin mei de frijlitting fan Windows 10 21H2 sil Microsoft ynboude stipe leverje foar Mopria-kompatibele printerapparaten fia de Microsoft IPP Class Driver. Dit betsjut dat fabrikanten fan printapparaten har eigen ynstallearders, sjauffeurs of nutsbedriuwen net langer hoege te leverjen. It doel fan Microsoft is om it printproses te streamlynjen en de feiligensrisiko's te eliminearjen dy't ferbûn binne mei printerbestjoerders fan tredden.

Om de feiligens fierder te ferbetterjen sil Microsoft in nije standertprintmodus yntrodusearje dy't stjoerprogramma's fan tredden útskeakele foar printdoelen. Dizze beweging is yn reaksje op it feit dat de feiligensproblemen fan printersjauffeurs faaks foar langere perioaden ûngemurken binne gien, wat wichtige risiko's foar brûkers posearje.

De wizigingen yn 'e strategy foar printersjauffeurs sille stadichoan wurde ymplementearre. Tsjin 2025 sil Microsoft ophâlde mei it akseptearjen fan stjoerprogramma's fan printerferkeapers, en nije printersjauffeurs fan tredden sille net mear wurde publisearre fia Windows Update. Yn 2026 sil de ranglist fan printersjauffeurs wizige wurde om prioriteit te jaan oan interne Windows IPP Class-bestjoerders. Fan 2027 ôf sille updates foar printerdrivers fan tredden allinich wurde levere fia Windows Update as se befeiligingsfixes leverje.

Brûkers sille lykwols noch de opsje hawwe om printersjauffeurs direkt te ynstallearjen fan websiden fan leveransiers as standalone ynstallaasjepakketten. Besteande printersjauffeurs fan tredden sille trochgean te wurkjen op alle Windows-ferzjes, sels nei't se net mear binne publisearre fia Windows Update.

Microsoft sil ek trochgean mei it útjaan fan befeiligingspatches foar âldere printerbestjoerders, salang't de respektivelike Windows-ferzjes binnen har libbenssyklusen fan stipe binne.

Dizze beweging fan Microsoft is fan doel in feiliger en modernere printsysteem foar Windows-brûkers te fêstigjen. It leveret in streamlined en sintralisearre oanpak foar printerbestjoerders, wylst de potinsjele feiligensrisiko's dy't ferbûn binne mei software fan tredden minimearje.

boarnen:

- De oankundiging fan ferskowing fan printerdriverstrategy fan Microsoft

- Ferklearring fan Johnathan Norman, haadyngenieurmanager fan Microsoft Offensive Research & Security Engineering (MORSE)