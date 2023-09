Nije Astral Purple Xbox Wireless Controller no beskikber foar foarbestelling

Microsoft publisearret in nije kleurfariant fan 'e Xbox Wireless Controller mei de namme Astral Purple. De controller hat in djippe pearse foarkant, oerienkommende thumbsticks en knoppen, en in wite efterkant. De triggers, bumpers en D-pad binne swart. Gamers dy't op 'e merke binne foar in nije Xbox-controller en de kleur pears hâlde, kinne no de Astral Purple-controller foarbestelle, priis op $ 64.99 / £ 59.99, fan 'e Microsoft Store. It wurdt ferwachte dat se op 19 septimber lansearje.

Microsoft hat it ôfrûne jier ferskate nije kleurûntwerpen foar Xbox-controllers yntrodusearre. Guon fan 'e foarige releases omfetsje de Sunkissed Vibes-controller, de Stormcloud Vapor-controller, en de Velocity Green-controller. De meast unike en ûnkonvinsjonele controller dy't Microsoft oanbean wie, wie lykwols de pizza-geurende TMNT-controller.

Gamers en fans fan Xbox sille de opsje wurdearje om in plons pears ta te foegjen oan har gaming-opset mei de Astral Purple Xbox Wireless Controller. Mei syn estetysk noflike ûntwerp bliuwt Microsoft in ferskaat oan kleurkeuzes leverje om te passen oan yndividuele foarkarren. It foarbestellen fan de controller soarget derfoar dat fans ûnder de earsten sille wêze dy't dizze nije tafoeging hawwe oan 'e Xbox-controller-opstelling.

