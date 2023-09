Microsoft yntroduseart Copilot Copyright Commitment om kommersjele klanten te skansearjen

Microsoft hat in wichtige stap nommen yn it gerêststellen fan har kommersjele klanten troch it yntrodusearjen fan de Copilot Copyright Commitment. Dizze tasizzing garandearret skeafergoeding foar kommersjele brûkers fan Microsoft's Copilot AI-tsjinsten. Dizze beweging bout op 'e foarige oankundiging fan it bedriuw yn juny, wêryn't it in AI Assurance-programma fêstige om te soargjen dat de AI-applikaasjes ynset op har platfoarms foldogge oan wetlike en regeljouwingeasken.

Yn in blogpost rjochte de fise-foarsitter en presidint fan Microsoft, Brad Smith, tegearre mei algemien advokaat Hossein Nowbar, de soargen fan klanten oangeande mooglike claims foar ynbreuk op auteursrjocht dy't fuortkomme út it gebrûk fan generative AI. Neffens de tasizzing, as in tredde partij in rjochtsaak foar ynbreuk op auteursrjocht yntsjinnet tsjin in kommersjele klant foar it brûken fan Microsoft's Copilots of har generearre útfier, sil Microsoft de klant ferdigenje en alle ûngeunstige oardielen of skikkingen dekke dy't it gefolch binne fan 'e rjochtsaak. Dizze beskerming jildt lykwols allinich as de klant de guardrails en ynhâldfilters brûkte yntegrearre yn Microsoft's produkten.

Om de soargen fan klanten te ferminderjen, nimt Microsoft essensjele guardrails op yn har Copilot-tsjinsten om de auteursrjochten fan ynhâldmakkers te respektearjen. Troch dizze feiligensmaatregels te ymplementearjen, sil de kâns op it generearjen fan ynbreuklike ynhâld signifikant wurde fermindere. Dochs moatte klanten har hâlde oan dizze beskermjende maatregels om te garandearjen neilibjen fan auteursrjochtregels.

Troch ferantwurdlikens op te nimmen foar it oanpakken fan auteursrjochtproblemen, is Microsoft fan doel syn klanten te stypjen en potinsjele juridyske risiko's dy't ferbûn binne mei it brûken fan har produkten te ferminderjen. De Copilot Copyright Commitment wreidet út nei ferskate Microsoft-tsjinsten, ynklusyf Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot, en Microsoft Security Copilot. Konsumintetsjinsten lykas Bing Chat wurde lykwols net ûnder dizze tasizzing behannele, wêrtroch romte is foar spekulaasje oer hoe't Microsoft dit aspekt yn 'e takomst sil oanpakke.

Dit inisjatyf fan Microsoft toant in ynset foar it beskermjen fan de belangen fan har klanten en it fasilitearjen fan ferantwurde AI-gebrûk. Mei de Copilot Copyright Commitment yn plak, kinne kommersjele klanten mei fertrouwen de AI-tsjinsten fan Microsoft brûke, wylst se de risiko's yn ferbân brocht mei mooglike claims foar ynbreuk op auteursrjocht minimalisearje.

Definysjes:

- Copilot AI-tsjinsten: AI-tsjinsten levere troch Microsoft dy't brûkers helpe by it generearjen fan ynhâld.

- Ynbreuk op auteursrjocht: Net autorisearre gebrûk fan auteursrjochtlik beskerme materiaal sûnder tastimming fan 'e auteursrjochthâlder.

- Fergoeding: Beskerming tsjin finansjele ferliezen dy't ûntstien binne troch juridyske oanspraken of ferplichtingen.

boarnen:

- Microsoft: Blogpost troch Brad Smith en Hossein Nowbar (gjin URL opjûn)