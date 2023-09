Microsoft om juridyske skea te dekken foar claims foar ynbreuk op auteursrjocht op AI-genereare ynhâld

Microsoft hat oankundige dat it ferantwurdlikens sil nimme foar juridyske skea út namme fan klanten dy't har produkten fan keunstmjittige yntelliginsje (AI) brûke as se oanklage wurde foar oanspraken foar ynbreuk op auteursrjocht op de útfier generearre troch sokke systemen. It bedriuw stelde dat it potinsjele juridyske risiko's sil dekke dy't fuortkomme út oanspraken fan tredden, salang't klanten de ynboude "guardrails en ynhâldfilters" yn har produkten brûke.

Mei it tanimmend gebrûk fan generative AI-technology binne soargen makke oer it fermogen fan dizze systemen om ynhâld te generearjen sûnder juste ferwizing nei orizjinele auteurs. Microsoft, dy't sterk fertrout op GenAI foar har groei en de technology hat opnomd yn ferskate produkten lykas wolktsjinsten, sykjen en software foar bedriuwsproduktiviteit, is fan doel dizze soargen oan te pakken en it fertrouwen yn it gebrûk fan AI te fersterkjen.

De Copilot Copyright Commitment fan it bedriuw wreidet spesifyk de besteande dekking foar yntellektuele eigendom út nei auteursrjochtclaims yn ferbân mei it gebrûk fan Microsoft's AI-oandreaune assistinten neamd Copilots en Bing Chat Enterprise. Troch dizze dekking te leverjen, is Microsoft fan doel de kâns te ferminderjen dat AI ynbreuklike ynhâld werombringt en har klanten te beskermjen tsjin potinsjele juridyske gefolgen.

De fokus fan Microsoft op AI-technology toant syn ynset om de grinzen fan ynnovaasje te ferleegjen en klanten te helpen yn ferskate yndustry. Mei dizze tasizzing om juridyske skea te dekken foar claims foar ynbreuk op auteursrjocht, is it bedriuw fan doel in feiliger en feiliger omjouwing te leverjen foar brûkers om te profitearjen fan de mooglikheden fan AI-technology.

boarnen:

- Gjin