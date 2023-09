It Microsoft Surface Duo sil gjin software-updates mear ûntfange

De Microsoft Surface Duo, útbrocht yn septimber 2020, hat it ein berikt fan syn software-updatereis. Fanôf no sil it apparaat gjin Android-ferzje-upgrades en befeiligingspatches mear ûntfange. Dit nijs kin brûkers teloarstelle dy't trije jier softwarestipe hawwe tasein doe't se it opklapbere apparaat kochten.

Doe't de Surface Duo waard lansearre, kaam it mei Android 10 foarôf ynstalleare. Microsoft fersekere brûkers dat se trije jier Android-befeiligingsupdates en upgrades fan bestjoeringssysteem soene krije. It apparaat krige lykwols mar twa Android-ferzje-upgrades yn syn libbensdoer. Yn jannewaris 2022 waard it bywurke nei Android 11, en letter yn oktober krige it de update fan Android 12L. Spitigernôch sil Android 12L de lêste Android-ferzje-upgrade wêze foar de Surface Duo.

It ûntbrekken fan softwarestipe foar in apparaat mei in priiskaartsje fan $ 1,399 is grif oerweldigjend foar brûkers. It lit se mei in apparaat dat miskien net de lêste funksjes of befeiligingsferbetterings hat.

Oan 'e oare kant sil de Microsoft Surface Duo 2, útbrocht yn oktober 2021, ek mar trije jier softwarestipe krije. It rint op it stuit op Android 11 en krige de update fan Android 12L yn oktober 2022. Microsoft hat lykwols noch net befêstige oft de Surface Duo 2 fierdere Android OS-upgrades sil krije foardat de stipe einiget yn oktober 2024.

It is essensjeel foar brûkers om de softwarestipelibben fan in apparaat te beskôgjen by it meitsjen fan in oankeapbeslút. Wylst de Surface Duo en Surface Duo 2 unike funksjes en foarmfaktoaren oanbiede, kinne de beheinde software-updates ynfloed hawwe op har brûkberens op lange termyn.

Ta beslút, de Microsoft Surface Duo-line sil gjin software-updates mear ûntfange, ynklusyf Android-ferzje-upgrades en befeiligingspatches. Dit lit brûkers mei apparaten dy't de lêste funksjes en ferbetterings net sille ûntfange. Brûkers moatte de softwarestipelibben fan in apparaat beskôgje foardat se in oankeapbeslút nimme, benammen foar apparaten yn it hegere priisberik.

