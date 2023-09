Microsoft einiget updates foar Original Surface Duo, wêrtroch klanten teloarsteld wurde

De orizjinele Microsoft Surface Duo, útbrocht yn 2020, hat it ein berikt fan syn software-updates, wêrtroch klanten teloarsteld binne. It unike apparaat mei twa skermen waard ferkocht as in produktiviteitsark mei ferbettere multitasking-mooglikheden. De earste resinsjes markearren lykwols wichtige softwareproblemen, hoewol de hardware waard priizge.

Microsoft beloofde trije jier software-updates foar de Surface Duo, mar de updates wiene traach om te kommen. It bedriuw publisearre begjin 11 in update foar Android 2022, ferskate moannen efter skema. Dit waard folge troch de komst fan Android 12L foar sawol de orizjinele Surface Duo as syn ferfolch letter yn 2022.

Spitigernôch sil Android 12L de lêste update wêze foar de orizjinele Surface Duo. In Microsoft-stipeside befêstiget dat updates foar it apparaat, ynklusyf folsleine OS en befeiligingsupdates, einige op septimber 10, 2023. Nettsjinsteande dit waard in Android 13-update nea frijjûn foar de Surface Duo, ek al hie Google de fernijing mear as in jier frijlitten lyn. Dit betsjut dat klanten dy't de tillefoan fan $ 1,400 kochten fan Microsoft minder OS-updates krigen yn ferliking mei Google Pixel en Samsung Galaxy-apparaten.

De takomst liket ek net belofte foar de Surface Duo 2. It wurdt ferwachte dat se yn oktober 2024 stipe ferlieze, en d'r binne oant no ta gjin oanwizings foar in offisjele Android 13-release foar it apparaat. Microsoft liket fuort te kommen fan 'e dual-screen formfaktor, mei rapporten dy't suggerearje dat it bedriuw in opklapber apparaat fan plan is te fergelykjen mei Samsung's Galaxy Z Fold en Google's Pixel Fold.

Hoewol de orizjinele Surface Duo miskien gjin updates mear ûntfange, jout it beslút fan Microsoft om te fokusjen op in oare foarmfaktor foar har takomstige apparaten de ynset fan it bedriuw om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Foar besteande Surface Duo-eigners lit it gebrek oan updates se lykwols mei in gefoel fan teloarstelling en in winsk foar mear stipe fan Microsoft.

boarnen:

- Windows Central