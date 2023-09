Microsoft biedt juridyske beskerming oan brûkers fan AI Copilot-tsjinsten

Microsoft biedt juridyske beskerming oan klanten dy't har AI Copilot-tsjinsten brûke en rjochtsaken hawwe foar ynbreuk op auteursrjocht. It inisjatyf, neamd de Copilot Copyright Commitment, hat as doel om soargen te meitsjen dy't troch auteursrjochthâlders opwekke binne oer it gebrûk fan beskerme wurken troch AI-bedriuwen. De haad juridyske offisier fan Microsoft, Brad Smith, stelde dat it bedriuw ferantwurdlikens sil nimme foar alle juridyske risiko's en klanten ferdigenje as se wurde oanklage foar ynbreuk op auteursrjocht by it brûken fan Copilot.

It beslút om juridyske beskerming te bieden komt út trije haadredenen. As earste wol Microsoft har klanten stypje en efter de tsjinsten dy't it leveret. Derneist erkent it bedriuw de soargen fan auteursrjochthâlders en wol se har oanpakke. As lêste hat Microsoft befeiligingsmaatregels ymplementearre om it net autorisearre gebrûk fan auteursrjochtlik beskerme materiaal te foarkommen.

Under it nije belied, as in tredde partij in rjochtsaak foar ynbreuk op auteursrjocht yntsjinnet tsjin in kommersjele klant foar it brûken fan Copilot of syn útfier, sil Microsoft de klant ferdigenje en alle neidielige oardielen of skikkingen dekke dy't fuortkomme út de rjochtsaak. Dizze beskerming is lykwols ôfhinklik fan 'e klant dy't de ynhâldfilters en guardrails brûkt troch Microsoft.

It gearwurkingsferbân tusken Microsoft en har klanten hat as doel om de ûndúdlikens oer copyrightwet oan te pakken en te soargjen dat auteurs kontrôle hâlde en earlike kompensaasje krije foar har kreaasjes. It bedriuw erkent it belang fan it behâld fan konkurrinsje en it stimulearjen fan ynnovaasje op it mêd fan generative AI. Guon yndustryspilers hawwe lisinsjes en opt-in tagongsrjochten foarsteld as in manier om tagong te krijen ta gegevens sûnder yntellektuele eigendomsrjochten te skeinen.

De Copilot-tsjinsten fan Microsoft, dy't GitHub Copilot en oare yntegraasjes yn Microsoft-produkten omfetsje, binne populêr wurden ûnder ûntwikkelders. De technology hat lykwols juridyske útdagings te krijen, mei rjochtsaken dy't it net autorisearre gebrûk fan lisinsearre koade en auteursrjochtlik beskerme wurken beweare om AI-modellen op te trenen.

Gearfetsjend, Microsoft's Copilot Copyright Commitment jout betrouwen oan brûkers fan har AI Copilot-tsjinsten troch it oanbieden fan juridyske beskerming yn gefal fan rjochtsaken foar ynbreuk op auteursrjocht. Dizze stap toant de ynset fan Microsoft om har klanten te stypjen en de soargen oan te pakken dy't troch auteursrjochthâlders oansprutsen wurde.

