The Astral Purple: Microsoft kundiget nije Xbox Wireless Controller oan

Microsoft hat syn lêste tafoeging oan 'e Xbox-draadloze controller-opstelling ûntbleate, de Astral Purple. Dizze nije release toant in djippe poarperen foarkant keppele mei in wite rêch, docht tinken oan it ûntwerp fan 'e eardere Velocity Green-controller.

De Astral Purple Xbox-controller hat alle funksjes dy't men soe ferwachtsje, ynklusyf struktureare bumpers en triggers foar ferbettere grip, in tawijd Share-knop foar it maklik dielen fan gameplay-mominten, en in 3.5mm-jack foar it ferbinen fan audio-apparaten.

Troch dit jier hat Microsoft ferskate opfallende controller-ûntwerpen yntrodusearre om te foldwaan oan ferskate foarkar. Under dizze releases binne de "dynamyske" Stormcloud Vapour, dy't komt mei in opfallende eftergrûn, en de beheinde edysje Starfield controller.

Oars as de lansearring fan Velocity Green, lykje d'r gjin ekstra tie-in-produkten of aksessoires beskikber te wêzen foar de Astral Purple. Dat, as jo hopen te keapjen mei in oerienkommende Xbox-hoodie of in koördinearjende snelle oplaaddok, kinne jo dizze kear pech hawwe.

Priis op £ 60 / $ 65, de Astral Purple Xbox draadloze controller is ynsteld om te lansearjen op septimber 19th. Foarbestellingen foar dizze nije kleurfariant binne al beskikber fia de Microsoft Store.

Oer it algemien biedt de Astral Purple noch in oare stijlvolle en alsidige opsje foar gamers om har Xbox-gamingûnderfining te personalisearjen. Mei syn libbendige kleurskema en betroubere funksjes sil dizze controller wis in berop dwaan op fans dy't har kolleksje wolle opwurdearje of útwreidzje.

Definysjes:

- Xbox draadloze controller: In handheld apparaat ûntworpen foar gebrûk mei Xbox-spielkonsoles, wêrtroch spilers har gameplay draadloos kinne kontrolearje.

- Textured bumpers en triggers: De knoppen op 'e controller dy't spesifyk binne ûntworpen om in tactile en ferbettere gripûnderfining te leverjen foar spilers.

- 3.5 mm-jack: In standert audio-jack wêrmei brûkers eksterne audio-apparaten, lykas koptelefoan of sprekkers, kinne ferbine mei de Xbox-controller.

