Microsoft belooft juridyske ferantwurdlikens foar ynbreuk op AI-auteursrjocht

Microsoft hat in wichtige stap nommen om soargen te meitsjen oer ynbreuk op auteursrjocht yn ferbân mei keunstmjittige yntelliginsje (AI). De techgigant hat ynstimd om juridyske ferantwurdlikens te nimmen foar alle auteursrjochtproblemen dy't kinne ûntsteane út it gebrûk fan syn AI-software yn bedriuwen. Dit jildt spesifyk foar ark yn Word, PowerPoint, en kodearring ark.

De tasizzing fan Microsoft omfettet it beteljen fan alle juridyske kosten dy't makke wurde troch kommersjele klanten dy't oanklage wurde foar it brûken fan ark of elke útfier generearre troch AI. Dizze beskerming wreidet út nei klanten fan GitHub Copilot, dy't generative AI brûkt om kompjûterkoade te meitsjen, lykas Microsoft 365 Copilot, dy't AI tapast op produkten lykas Word en PowerPoint.

Dizze beweging fan Microsoft is fan doel de merk te iepenjen en de software mear brûkber te meitsjen foar bedriuwen. It ferleget ien fan 'e wichtichste obstakels foar bedriuwen troch it jaan fan gerêststelling dat Microsoft de juridyske risiko's sil drage dy't ferbûn binne mei claims foar ynbreuk op auteursrjocht.

It gebrûk fan generative AI hat laat ta juridyske fjildslaggen en rjochtsaken, mei ynhâldeigners, artysten, sjongers, mediabedriuwen en útjouwers dy't AI-bedriuwen beskuldigje fan it brûken fan auteursrjochtlik beskerme materialen sûnder tastimming of kompensaasje. Om dizze soargen oan te pakken, hawwe grutte software-ûntwikkelders, ynklusyf Microsoft en Adobe, tasein har brûkers te fergoedzjen.

Hossein Nowbar, Microsoft's algemiene advokaat fan bedriuwsjuridyske saken, erkende de soargen fan klanten oangeande oanspraken oer IP-ynbreuk dy't fuortkomme út it gebrûk fan generative AI. Microsoft hat oanjûn dat it ferantwurdlikens sil nimme foar alle mooglike juridyske risiko's dy't beteljende klanten te krijen hawwe.

De "guardrails" fan Microsoft omfetsje ynhâldfilters en deteksjesystemen om potensjeel ynbrekkende ynhâld fan tredden te identifisearjen. Wylst skeel en juridyske foarsizzingen yn AI en auteursrjocht noch yn ûntwikkeling binne, besiket Microsoft's proaktive hâlding de soargen fan klanten oan te pakken en de risiko's ferbûn mei ynbreuk op auteursrjocht te ferminderjen.

Ta beslút, de tasizzing fan Microsoft om juridyske ferantwurdlikens te nimmen foar ynbreuk op auteursrjocht yn ferbân mei har AI-software, toant syn ynset foar klantbeskerming en behannelet soargen binnen de sektor. Troch potinsjele juridyske risiko's te nimmen, is Microsoft fan doel in tagonkliker en feiliger omjouwing te befoarderjen foar bedriuwen dy't AI-ark brûke.

