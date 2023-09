Microsoft publisearret nije fervefunksje foar eftergrûnferwidering op Windows 11

Microsoft yntrodusearret in nije ferzje fan har Paint-applikaasje foar Windows 11 Insiders, wêrtroch brûkers maklik eftergrûnen fan ôfbyldings kinne ferwiderje. Dizze funksje is tagonklik fia de knop 'eftergrûn fuortsmite' yn 'e seksje 'Ofbylding' fan 'e arkbalke. It wurket troch it haadûnderwerp yn in foto te isolearjen en de heule eftergrûn te ferwiderjen, nettsjinsteande syn kompleksiteit.

Mei de mooglikheid om it gebiet foar eftergrûnferwidering op te jaan mei de rjochthoekselektearfunksje, hawwe brûkers mear kontrôle oer it proses. Dizze nije update is fan doel in rappe en handige oplossing te leverjen foar dyjingen dy't eftergrûnen moatte ferwiderje sûnder de needsaak foar avansearre applikaasjes foar fotobewurking.

De fernijing komt nei in tafallige Paint-fernijing dy't in Microsoft-fertrouliksbanner omfette. Dit probleem is oplost mei de lêste ferzje, 11.2306.30.0, dy't de funksje foar eftergrûnferwidering omfettet. As de fernijing noch net beskikber is, wurde brûkers advisearre om geduld te wêzen, om't Microsoft it trochgiet mei it útroljen nei alle Windows 11 brûkers.

De tafoeging fan 'e funksje foar eftergrûnferwidering oan Microsoft Paint toant de ynset fan it bedriuw om har ynboude ark te ferbetterjen en brûkers mear funksjonaliteit oan te bieden. Mei dizze fernijing kinne Windows 11 Insiders maklik eftergrûnen fan ôfbyldings ferwiderje mei mar in pear mûsklikken. Dizze funksje is foaral foardielich foar taken lykas it meitsjen fan profesjonele presintaasjes, it ûntwerpen fan grafiken of it ferbetterjen fan persoanlike foto's.

boarnen:

BleepingComputer

Definysjes:

Microsoft Paint: In ynboude rastergrafykbewurker ûntwikkele troch Microsoft wêrmei brûkers digitale ôfbyldings kinne oanmeitsje, bewurkje en manipulearje.

Eftergrûn fuortsmite: It proses fan it isolearjen fan it haadûnderwerp yn in ôfbylding en it fuortheljen fan de eftergrûn, sadat it ûnderwerp op in transparante as nije eftergrûn wurdt pleatst.