Microsoft Paint yn Windows 11 yntroduseart ark foar eftergrûnferwidering

Microsoft hat in wichtige stap nommen nei it ferbetterjen fan de mooglikheden fan har Paint-app yn Windows 11 mei de ynfiering fan in ark foar eftergrûnferwidering. Fergelykber mei de funksjonaliteit fûn yn Adobe Photoshop, lit dizze funksje Windows-brûkers maklik eftergrûnen fan ôfbyldings fuortsmite mei mar ien klik, wat grafyske bewurkingstaken streamlynje.

Om te profitearjen fan dit krêftige ark, moatte brûkers earst soargje dat se de lêste ferzje fan 'e Paint-app ynstalleare hawwe. Se kinne de Windows 11 Paint-app bywurkje nei ferzje 11.2306.30 fia de Microsoft Store. Ienris bywurke kinne brûkers de app starte en de ôfbylding iepenje dy't se wolle bewurkje op in leech doek.

Om tagong te krijen ta it ark foar eftergrûnferwidering, moatte brûkers linksboppe fan 'e ôfbylding sjen en de seksje 'Ofbylding' fine. Binnen dizze seksje sille se de knop 'Eftergrûn fuortsmite' fine en selektearje. Troch op dizze knop te klikken, sil de hiele eftergrûn fan 'e ôfbylding fuortsmiten wurde, wêrtroch allinich de útsnijing fan it selektearre ûnderwerp bliuwt.

Foar dyjingen dy't mear kontrôle wolle oer it bewurkingsproses, lit it ark foar eftergrûnferwidering oanpaste ferwidering mooglik meitsje. Brûkers kinne it ark foar rjochthoek selektearje om it gebiet op te jaan wêrfan se de eftergrûn fuortsmite wolle, wat gruttere presyzje biedt.

Op it stuit is it ark foar eftergrûnferwidering eksklusyf beskikber foar Windows Insiders, en Microsoft hat gjin spesifike tiidline levere foar de bredere release fan de funksje. Lykwols, basearre op eardere praktiken, is it wierskynlik dat it bedriuw it ark sil útrolje nei alle Windows 11 brûkers nei in pear wiken fan testen. Dêrom is it oan te rieden foar brûkers om updates yn 'e gaten te hâlden.

Mei de tafoeging fan it ark foar eftergrûnferwidering, Microsoft Paint yn Windows 11 makket grafyske bewurking tagonkliker en effisjinter foar kreative brûkers. Dizze funksje ferienfâldiget it proses fan it isolearjen fan ûnderwerpen fan har eftergrûnen, en hoewol op it stuit beheind ta Windows Insiders, wurdt ferwachte dat it yn 'e heine takomst breed beskikber sil wurde.

