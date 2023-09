Microsoft Paint yntroduseart ark foar eftergrûnferwidering foar maklike ôfbyldingsbewurking

Microsoft testet op it stuit in nij ark foar eftergrûnferwidering yn har populêre Paint-applikaasje. Dizze funksje wurdt útrôle nei Windows Insiders yn 'e Kanaryske en Dev-kanalen, mei de ferzje 11.2306.30.0. It ark lit brûkers de eftergrûn fan in ôfbylding fuortsmite mei mar ien klik.

Om dit ark te brûken, kinne testers gewoan in ôfbylding iepenje yn Paint en klikje op de knop foar eftergrûnferwidering oan 'e linkerkant fan 'e arkbalke. Paint sil dan automatysk it haadûnderwerp fan 'e ôfbylding ûntdekke en de eftergrûn dêrmei fuortsmite. Brûkers hawwe ek de opsje om it spesifike diel fan 'e eftergrûn manuell te selektearjen dat se fuortsmite wolle.

De tafoeging fan in ark foar eftergrûnferwidering oan Paint ferbettert de algemiene funksjonaliteit fan 'e applikaasje. Wylst Paint gewoanlik wurdt brûkt foar rappe ôfbyldingsbewurkingen lykas bysnijen, feroarjen fan grutte en annotearjen, moatte brûkers faaks fertrouwe op apps fan tredden om eftergrûnen te ferwiderjen, wat ûngemaklik kin wêze. Apps lykas Canva fereaskje in betelle abonnemint om tagong te krijen ta eftergrûnferwidering, wylst Adobe Express it oanmeitsjen fan in akkount fereasket. Troch eftergrûnferwidering direkt yn Paint op te nimmen, stribbet Microsoft it proses foar it bewurkjen fan ôfbyldings te streamlynjen.

Njonken it ark foar eftergrûnferwidering test Microsoft nei alle gedachten in tekst-nei-ôfbylding-generator binnen Paint. Dizze funksje soe brûkers ynskeakelje om tekst maklik te konvertearjen yn ôfbyldings, en de kreative mooglikheden fan 'e applikaasje fierder útwreidzje.

Mei dizze nije tafoegingen bliuwt Microsoft har software-oanbiedingen ferbetterje en ynnovearje, wêrtroch Paint in mear alsidige en brûkerfreonlike oplossing is foar needsaak foar ôfbyldingsbewurking.

