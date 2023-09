Microsoft en Barclays Partner om Xbox Mastercard te lansearjen

By

Microsoft hat in gearwurkingsferbân mei Barclays oankundige om de Xbox Mastercard yn te fieren, en biedt in ferskaat oan foardielen foar Xbox-brûkers yn 'e Feriene Steaten. Eksklusiv beskikber foar Xbox Insiders, de kaart sil gjin jierlikse fergoeding hawwe en sil ferskate beleanningen leverje foar oankeapen makke mei de kaart.

Kaarthâlders sille kaartpunten fertsjinje foar elke dollar dy't se besteegje oan oankeapen, mei ferskillende tariven foar ferskate kategoryen. It keapjen fan yn oanmerking komme produkten yn 'e Microsoft-winkel sil kaarthâlders 5 kear it oantal punten fertsjinje, wylst streamingtsjinsten lykas Netflix en Disney+ 3 kear de punten sille oanbiede. Tsjinsten foar levering fan diners lykas Grubhub en DoorDash sille ek 3 kear de punten leverje. Alle oare oankeapen sille punten fertsjinje op it reguliere taryf fan 1x.

Neist it puntensysteem biedt de Xbox Mastercard oare foardielen. Nije leden krije in bonus fan 5,000 kaartpunten en trije moannen Xbox Game Pass Ultimate nei har earste oankeap. Besteande leden kinne kieze om har Game Pass-perk oan in freon te kado. De kaart hat ek fiif ferskillende ûntwerpen, dy't kaarthâlders kinne personalisearje mei har eigen gamertags.

De Xbox Mastercard sil stadichoan wurde útrôle nei Xbox Insiders begjinnend op septimber 21, en sil beskikber wêze foar alle Xbox-spilers yn 'e Feriene Steaten troch 2024.

Dizze gearwurking is ûnderdiel fan Microsoft's oanhâldende ynspanningen om it Xbox-merk út te wreidzjen bûten gamingkonsoles. Se hawwe earder produkten frijlitten lykas de Xbox Series X mini-koelkast en gearwurke mei Gucci om in beheinde edysje fan Gucci Xbox te meitsjen.

boarnen:

- Xbox Wire

- IGN