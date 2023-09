Yntroduksje fan de Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card foar Xbox Insiders

Microsoft hat krekt de lansearring fan 'e Xbox Mastercard oankundige, in kredytkaart rjochte op Xbox Insiders yn 'e Feriene Steaten. Dizze ûnferwachte beweging lit gamers kaartpunten fertsjinje by elke oankeap en se ynruilje foar spultsjes en oare items op xbox.com.

De Xbox Mastercard, útjûn troch Barclays, komt sûnder jierlikse fergoeding en sil beskikber wêze foar Xbox Insiders dy't wenje yn 'e kontinintale Feriene Steaten, Alaska en Hawaï. Fan 21 septimber ôf kinne belangstellenden oanfreegje foar de kaart, dy't it hiele hjerstseizoen yn weagen frijjûn wurdt.

Kaarthâlders sille kaartpunten fertsjinje foar elke bestege dollar. It keapjen fan yn oanmerking komme produkten fan 'e Microsoft Store sil jo 5x kaartpunten jaan, wylst it brûken fan leveringstsjinsten foar iten lykas Grubhub en DoorDash of streamingtsjinsten lykas Netflix en Disney+ jo 3x kaartpunten fertsjinje. Foar deistige oankeapen krije kaarthâlders 1x kaartpunten.

Njonken dizze beleanningen biedt Microsoft ek wat oanloklike foardielen oan. Earste oankeapen sille 5,000 kaartpunten fertsjinje, lykweardich oan $ 50. Fierder sille nije Xbox Game Pass-brûkers trije moannen Xbox Game Pass Ultimate krije foar har earste oankeap, of hawwe de opsje om it oan in freon te kado.

Lykas by elke kredytkaart, is it wichtich om it jierlikse persintaazje taryf (APR) te beskôgjen. De Xbox Mastercard biedt trije opsjes: 20.99%, 26.99% of 31.99%, ôfhinklik fan de kredytweardichheid fan de kaarthâlder.

Wylst gamers hopen op mear Xbox Game Pass-nijs, biedt de ynfiering fan 'e Xbox Mastercard in spannende kâns foar Xbox Insiders om ekstra foardielen en beleanningen te genietsjen. Oanfreegje gau om jo spielûnderfining te nivellerjen!

