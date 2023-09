Microsoft Windows 11 noch iepene keppelings yn Microsoft Edge nettsjinsteande beloofde feroarings

Neffens in resint artikel, Microsoft's Insider-build fan Windows 11 iepenet noch webkeppelings yn 'e Microsoft Edge-blêder, nettsjinsteande de eardere oankundiging fan it bedriuw dat it keppelings soe iepenje yn' e standertbrowser fan 'e brûker. Dizze wiziging soe foldogge oan 'e Jeropeeske Digital Services Act en de Digital Markets Act, dy't "poartewachters" lykas Microsoft fereaskje om selsfoarkarren te foarkommen.

Untwikkelder Daniel Aleksandersen, dy't de nije testte Windows 11 Insider build, fûn dat Edge noch altyd twongen iepene waard ynstee fan de standertbrowser, nettsjinsteande de lokaasje fan de brûker. Aleksandersen merkte ek op dat d'r gjin sichtbere feroarings wiene yn 'e Windows 11 Dev Insider as it gie om keppelings te iepenjen.

It waard spekulearre dat de wiziging kin wurde beheind ta it oproppen fan applikaasjes lykas Outlook ynstee fan Edge of Windows. Yn dizze gefallen soene de applikaasjes wurde feroare om keppelings te iepenjen yn 'e standertbrowser ynstee fan spesifyk yn Edge. Sokke feroarings waarden lykwols net fûn yn 'e koade.

Dit probleem is net nij, om't Aleksandersen earder in programma makke mei de namme EdgeDeflector om Edge's URL-skema-gedrach te omgean yn Windows 10. Dit gedrach fan Microsoft wurdt troch guon sjoen as in manier om har eigen tsjinsten sels foarkar te meitsjen oer opsjes fan tredden.

It is de muoite wurdich op te merken dat Google in eigen URL-skema yntrodusearre, googlechrome:, om keppelings yn Chrome op iOS te iepenjen ynstee fan Safari. Microsoft ymplementearre letter in eigen skema, microsoft-edge:, om URL's fan Windows-systeemkomponinten te behanneljen. Nettsjinsteande besykjen fan Brave en Mozilla om dizze keppelings te ûnderskeppen, foarkaam Microsoft dat apps fan tredden har yntervinsje oerskriuwe.

Aleksandersen is fan betinken dat it gedrach fan Microsoft ynbreuk makket op brûkersfoarkarren en dat it lestich kin wêze om te ûnderskieden fan kwea-aardich gedrach. Hy suggerearret dat Microsoft syn URL-skema mear sparsam koe hawwe brûkt foar promoasjes as Microsoft Accountbehear.

Ta beslút, Microsoft Windows 11 Insider build iepenet noch keppelings yn Microsoft Edge, nettsjinsteande beloften om de standertbrowser fan de brûker te respektearjen. Dit gedrach hat soargen makke oer selsfoarkarren en ynbreuk op brûkersfoarkarren.