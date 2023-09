Microsoft ferwideret Monthly Bonus Round Punch Card út Rewards App op Xbox

Microsoft hat it beslút nommen om de Monthly Bonus Round-punchkaart te ferwiderjen fan 'e Rewards-app op Xbox. Dit komt nei't koartlyn it oantal Microsoft-punten fertsjinne mei de punchkaarten fermindere is. Brûkers hawwe opfallen dat de ponskaart fan septimber, dy't typysk op 'e earste dei fan' e moanne ferskynt, op it stuit ûntbrekt yn 'e app.

Spekulaasjes ûntstienen dat de ponskaart fertrage wie en beskikber soe wêze as nije Xbox Game Pass Quests sakke, mar dit barde net. Microsoft Rewards-stipe ynformearre ien Reddit-brûker dat it oanbod op it stuit net beskikber is yn har lân. Dit probleem liket brûkers te beynfloedzjen yn sawol it Feriene Keninkryk as de FS.

De reden foar de net-beskikberens fan 'e ponskaart fan septimber bliuwt ûndúdlik. It wurdt hope dat it gewoan fertrage is en gau sil ferskine. Microsoft makke it makliker foar brûkers om Xbox Game Pass Quests te besjen en te foltôgjen mei de yntroduksje fan it ljepblêd Rewards yn 'e Xbox Update fan septimber.

As mear ynformaasje beskikber wurdt, sille wy jo bywurkje oer de status fan 'e ponskaart. Yn 'e tuskentiid wurde brûkers oanmoedige om alle updates yn 'e gaten te hâlden en te kontrolearjen oft de punchkaart beskikber wurdt.