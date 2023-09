De resinte Dead & Company Final Tour fan 2023 hat net allinich in finansjeel súkses west, mar it markearret ek de kulminaasje fan in kultureel en sosjologysk ferskynsel dat begon mei de Grateful Dead hast seis desennia lyn. Dizze mylpeal yn Americana waard erkend yn in artikel yn The New York Times. Yn 'e rin fan' e tocht brûkte Dead & Company in Meyer Sound-fersterkingssysteem levere troch UltraSound, mei gebrûk fan Meyer Sound PANTHER-luidsprekers mei grut formaat lineêre line array.

De veelzijdigheid en oanpassingsfermogen fan 'e PANTHER-luidsprekers makken naadleaze oergongen tusken de ferskate lokaasjetypen op' e tocht. It haadsysteem foar stadionshows bestie út fjouwer haad PANTHER-arrays mei ekstra fertragingstuorren foar bettere dekking yn 'e efterste rigen. Djippe baskrêft waard berikt mei dûbele fleanen ein-fjoer-arrays en grûn-basearre subwoofers. It foldback-systeem fan 'e band omfette in berik fan Meyer Sound-luidsprekers om stellare audiokwaliteit te garandearjen.

De audiokwaliteit fan Dead & Company-konserten is konsekwint priizge troch fans, mei in protte dy't it lûd begroeten as it bêste dat se ea heard hawwe. Dit is in testamint foar de ekspertize en tawijing fan 'e heule UltraSound-bemanning, ynklusyf systeemingenieurs, monitor-yngenieurs, PA-techs, en fertragingstechnyk. It gearwurkingsferbân tusken UltraSound, Meyer Sound, en de Grateful Dead hat cruciaal west yn it leverjen fan top-notch lûd oan publyk.

Foarútsjocht, d'r is in gefoel fan foltôging, mar gjin finaliteit foar Derek Featherstone, de Tour Director/FOH-mixer. Wylst de lêste toernee it ein fan in tiidrek markearje kin, is de takomst fan 'e band en har leden ûnwis. It bliuwende gearwurkingsferbân tusken Meyer Sound en de Grateful Dead soarget der lykwols foar dat der noch mear komme sil, sawol wat muzyk as ynnovative lûdtechnology oanbelanget.

