Meta wreidet de funksjonaliteit fan trefwurdsykjen út op diskusjes foar Ingelske en Spaanske brûkers

Meta hat de útwreiding fan 'e sykfunksje foar trefwurden oankundige op Threads, har tekst-basearre sosjale netwurk, nei Ingelsktalige en Spaansktalige brûkers yn selekteare lannen. Dizze stap hat as doel de brûkersûnderfining te ferbetterjen en in breder publyk te lûken.

Ferline wike ûntbleate Mark Zuckerberg de earste testen fan sykwurdsykjen op Threads yn Austraalje en Nij-Seelân. It bedriuw rôlet dizze funksje no út yn lannen wêr't Ingelsk en Spaansk wiid sprutsen wurde, lykas Argentynje, Yndia, Meksiko, it Feriene Keninkryk en de FS. Brûkers kinne tagong krije ta de funksje op sawol mobile as webplatfoarms.

Yn 'e takomst is Meta fan plan om trefwurdsykjen út te wreidzjen nei oare talen en regio's, wylst se aktyf feedback fan brûkers ferwolkomme foar trochgeande ferbetteringen.

Dizze yntroduksje fan sykwurdsykjen is in heul ferwachte ûntwikkeling dy't in wichtige ynfloed kin hawwe op 'e brûkersbasis en akseptaasje fan Threads. Dizze funksje wurdt ferwachte dat se benammen populêr sil wêze ûnder machtige brûkers, ynklusyf merken, bedriuwsakkounts, advertearders en sjoernalisten, dy't fertrouwe op effisjinte sykmooglikheden foar ynhâld- en engagementstrategyen.

Threads kamen it lânskip op sosjale media yn as in tekst-basearre alternatyf foar Twitter en krigen oandacht mei 100 miljoen oanmeldingen yn 'e earste moanne. It stie lykwols foar útdagings by it behâld fan syn brûkersbasis. Gegevens fan ûndersyksbedriuw SimilarWeb lieten in delgong yn deistige Android-brûkers sjen nei sawat 10 miljoen fanôf 7 augustus, yn fergeliking mei de 49 miljoen brûkers yn 'e lansearingsfaze.

Ien fan 'e grutte útdagings foar Threads is it fêststellen fan in ûnderskate identiteit los fan it wurde sjoen as gewoan in Twitter-alternatyf as in útwreiding fan Instagram. Yn earste ynstânsje streamden brûkers nei it platfoarm fanwege har yntegraasje mei Instagram, om't in Instagram-akkount fereaske is om in Threads-akkount te meitsjen. Naadleaze navigaasje tusken de twa platfoarms hat bydroegen oan har groei.

As Threads trochgiet te evoluearjen en har funksjes út te wreidzjen, is it sosjale netwurk fan doel in unike identiteit te meitsjen yn it kompetitive sosjale medialânskip. De tafoeging fan funksjonaliteit foar trefwurdsykjen is mar ien stap yn dizze oanhâldende reis.

Definysjes:

- Funksjonaliteit foar sykwurden foar trefwurden: De mooglikheid om te sykjen nei spesifike kaaiwurden of termen binnen in digitaal platfoarm.

- Power brûkers: Brûkers dy't wiidweidich dwaande hâlde mei in digitaal platfoarm en hawwe spesifike behoeften of easken.

- Feedback fan brûkers: mieningen en suggestjes levere troch brûkers om in digitaal platfoarm of produkt te ferbetterjen.

Boarnen: Gjin URL's levere.