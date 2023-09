Meta's Chief Privacy Officer: Navigearje troch de Privacy Paradox

Privacy regeljouwing en tanommen bewustwêzen ûnder konsuminten en bedriuwen hawwe makke in kompleks lânskip yn de tech wrâld. Bedriuwen lykas Meta realisearje it belang fan gegevensbeskerming en ûntwikkelje har oanpak foar privacy en gegevensgebrûk. As Meta stribbet nei omtinken te bouwen, spilet Michel Protti, de Chief Privacy Officer foar produkt by Meta, in krúsjale rol by it garandearjen fan streamen fan privacygegevens yn alles wat it bedriuw ûntwikkelet.

Protti en syn team beoardielje privacygegevensstreamen yn hardware, apps en ark om privacybelied te meitsjen, privacybeoardielingen te fieren en alle problemen oan te pakken dy't ûntsteane. Har doel is net allinich om te foldwaan oan regeljouwing, mar ek om prioriteit te jaan oan privacy fan brûkers. Wylst in oar team him rjochtet op beliedsfragen en -strategy, binne Protti en syn team de operasjonele grûnmacht, dy't Meta's produkten en tsjinsten oanpasse oan har missy en privacydoelen.

Protti bringt in skat oan ûnderfining nei syn rol by Meta. Earder liedde hy produktmarketing foar Meta's gearwurkingsferbannen en produktgroepen, ynklusyf media, spultsjes, wurkplakken en ferbiningsteams. Hy hie ek liederskipsposysjes by Guggenheim Digital Media en Yahoo, wêr't hy tsjinne as de lânmanager fan Yahoo Kanada en de haad fan personiel foar de CEO. De karriêre fan Protti begon by McKinsey & Company yn 'e tech-, media- en telekompraktyk.

Foar dyjingen dy't graach mear wolle leare oer Meta's privacy-ynspanningen, sil Protti meidwaan oan TechCrunch Disrupt 2023 yn San Francisco foar in fireside-petear mei de titel "Navigearje troch de privacyparadoks mei Meta's Chief Privacy Officer." Dizze sesje belooft weardefolle ynsjoch te jaan oer hoe't Meta de kompleksiteiten fan privacy navigearret yn it moderne technysk lânskip.

TechCrunch Disrupt 2023 wurdt hâlden fan 19-21 septimber, en belangstellenden kinne no kaartsjes keapje. Bedriuwen dy't ynteressearre binne yn sponsoring of eksposearje by it evenemint kinne kontakt opnimme mei TechCrunch's sponsorferkeapteam.

