Meta hat koartlyn de Meta Quest v57-fernijing frijlitten foar har Quest firtuele realiteit-headsets, en yntrodusearret in ferskaat oan spannende funksjes en ferbetterings. Ien fan 'e meast wichtige upgrades yn dizze fernijing is de ferbettere avatar-skepper, dy't brûkers bettere oanpassingsopsjes leveret om har firtuele uterlik te fine-tunen.

Mei de v57-fernijing hawwe brûkers no de mooglikheid om har avatars oan te passen op manieren dy't earder net beskikber wiene. Se kinne hichtepunten tafoegje oan har hier, spesifike basishierkleuren selektearje mei in slider, en sels de kleur fan har wynbrauwen kieze. Dizze ferbetterings waarden tige oanfrege troch brûkers, en Meta hat no oan har easken levere.

Yn har blogpost dy't de nije oanpassingsfunksjes oankundige, stelde Meta: "Mei v57 rôlje wy in nije update út foar ús avatars om te helpen dy details en mear ta libben te bringen. No kinne jo dingen fine lykas jo hier- en wynbraukleur, jo hûdtoan krekter oanpasse, make-up en gesichtsferve tafoegje, en oars kinne jo VR-persona better reflektearje hoe't jo josels yn it echte libben sjogge.

Wylst de avatar-oanpassingsfunksje it primêre hichtepunt fan 'e fernijing is, binne d'r ek oare spannende tafoegings om nei út te sjen. Ien sa'n funksje is de Horizon Feed, dy't sil tsjinje as in hub foar it finen fan ynhâld dy't relevant is foar de ynteresses en passys fan brûkers. Brûkers kinne nije spultsjes, apps en rollen ûntdekke om te ferkennen fia dizze feed, it ferfangen fan it ljepblêd Explore yn it spultsje.

Derneist yntroduseart de fernijing de mooglikheid om ôfbyldingsberjochten net te ferstjoeren, wêrtroch brûkers tafallige berjochten kinne weromlûke of dy stjoerd binne nei de ferkearde persoan. Dizze funksje wurdt op it stuit útrol nei brûkers yn ferskate lannen, ynklusyf Austraalje, Kanada, Yslân, Nij-Seelân, Súd-Korea, Switserlân, Taiwan en de FS.

Fierder makket de v57-fernijing frije foarm beweging yn Horizon Home mooglik. Earder wiene brûkers beheind ta foarôf definieare hotspots foar beweging yn Horizon Home. No kinne brûkers har thúsomjouwing frij ferkenne, hoewol guon beheiningen jilde. Brûkers kinne bygelyks net teleportearje troch muorren, meubels of firtuele objekten lykas de Avatar Mirror, en se moatte in feilige ôfstân hâlde fan oare avatars.

Dizze funksjes wurde stadichoan útrol nei brûkers en wurde ferwachte dat se de kommende dagen alle brûkers sille berikke. De Meta Quest v57-fernijing fersterket de algemiene VR-ûnderfining wirklik, en biedt brûkers mear kontrôle oer har avatars en yntrodusearret spannende nije funksjes foar ûntdekking en kommunikaasje fan ynhâld.

boarnen:

- Meta

- Meta Quest v57 Update gearfetting.