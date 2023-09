Meta yntrodusearret nije funksjes en ferbetterings oan Quest Headsets mei v57 Update

Meta hat har lêste software-update, v57, ûntbleate foar de Meta Quest firtuele realiteit-headsets. De fernijing bringt in ferskaat oan nije funksjes en ferbetterings, rjochte op it ferbetterjen fan de brûkersûnderfining. Opmerklike tafoegings omfetsje útwreide avatar-oanpassingsopsjes, de mooglikheid om berjochten net te ferstjoeren, groepkeppelings, frije foarm beweging yn Horizon Home, en in rebranded Explore-feed.

Ien fan 'e wichtichste updates is de útwreide avatar-oanpassingsopsjes. Brûkers hawwe no tagong ta kleursliders, wêrtroch't se har hûdton, hierkleur en wenkbrauwkleur mei gruttere presyzje kinne oanpasse. Dit stelt brûkers yn steat om avatars te meitsjen dy't nau lykje op har uterlik yn it echte libben. Meta hat ek nije opsjes foar make-up en gesichtsferve yntrodusearre foar fierdere oanpassing.

Neist avatar-oanpassing yntroduseart de v57-fernijing de mooglikheid om ôfbyldingsberjochten yn VR en de Meta Quest mobile app te ferstjoeren. Brûkers kinne no hoverje oer in berjocht en selektearje "net ferstjoere berjocht" om it te ferwiderjen. Sawol de stjoerder as de ûntfanger krije in notifikaasje dat it berjocht net ferstjoerd is. Dizze funksje is op it stuit beskikber yn selekteare lannen.

Meta hat it ek makliker makke foar brûkers om te ferbinen mei freonen en har út te noegjen om mei te dwaan oan groepen. Groepkeppelings kinne no wurde generearre en dield binnen VR of fia berjochtenplatfoarms lykas Instagram of Facebook. Brûkers kinne ek groepen útnoegje foar apps fanút it ljepblêd Minsken, mei de útnoeging werjûn yn it groepchat foar maklike tagong. De kontaktenlist sil no automatysk iepenje as de headset ynskeakele is.

Oare updates omfetsje frije-foarm beweging yn Horizon Home, wêrtroch brûkers har firtuele thúsomjouwing frij kinne teleportearje en ferkenne. De Explore-feed is omneamd as Horizon Feed om oerien te kommen mei de Horizon Worlds-branding. Meta hat ek ferbetteringen makke oan fideo-opname, multitasking, en in grins warskôging útskeakele yn guon apps mei mingde werklikheid ûnderfiningen.

De v57-fernijing wurdt op it stuit útrol nei Meta Quest Pro en Meta Quest 2-headsets, mei mear funksjes dy't wurde ferwachte te wurde iepenbiere by Meta's Connect-evenemint letter dizze moanne.

boarnen:

