De lêste update fan Meta makket it mooglik foar bettere avatar-oanpassing op Quest VR-headsets

Meta, earder bekend as Facebook, hat in nije update yntrodusearre foar har Quest VR-headsets, en biedt ferbettere oanpassingsopsjes foar avatars. De v57-fernijing lit brûkers it uterlik fan har avatar fine, ynklusyf hier- en wenkbrauwkleur, oanpassing fan hûdtoan, make-upkeuzes en gesichtsferve.

De fernijing is fan doel de ûnderfining fan 'e firtuele realiteit te ferbetterjen troch brûkers avatars te meitsjen dy't har wirklike sels better reflektearje. Foarôfgeand oan de fernijing wiene brûkers beheind ta it selektearjen fan in set fan foarselekteare hierkleuren, wylst v57 sliders mooglik makket om basishaarkleur en hichtepunten op te jaan. Oanfoljende make-upopsjes, lykas blush en gesichtsferve, binne ek tafoege.

Mei de oankommende yntroduksje fan avatar-skonken wurdt ferwachte dat de algemiene kwaliteit fan Meta's avatars signifikant ferbetterje sil. De v57-fernijing omfettet ek oare ferbetterings, ynklusyf de mooglikheid om ôfbyldingsberjochten net te ferstjoeren, rebranding fan 'e Explore-feed as de Horizon-feed, en it fuortheljen fan simultane casting nei de Quest mobile app op iPhones.

Meta's Connect-evenemint, pland foar 27 en 28 septimber, wurdt ferwachte om fierdere software-updates foar de Quest-headset te iepenbierjen. It evenemint wurdt ferwachte dat it mear details sil leverje oer de gerofte Quest 3 lykas de kommende Horizon Worlds mobile app, nei Meta's resinte teaser oer Horizon Worlds nijs op har blog.

boarnen:

- Jay Peters, The Verge

- Meta Blog: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/