Microsoft hat fans ferrast mei de oankundiging fan 'e Mega 3:4 skaal Xbox 360 samlerset. Priis op $ 150, de set spilet eins gjin spultsjes, mar biedt in nostalgysk earbetoan oan 'e populêre gamingkonsole út 2007. De samlerset, dy't eksklusyf is foar Target, hat 1,342 stikken dy't kinne wurde gearstald yn in folslein te bouwen Xbox 360 kompleet mei in kontrôler en in replika fan Halo 3. It befettet sels in replika-moederbord yn 'e Xbox-koffer.

Hoewol de earste partij foarbestellingen foar de samlerset al útferkocht is, hawwe guon rap west om wille te meitsjen mei it ûnferwachte en kostbere sammelartikel. Oaren hawwe lykwols de set ferdigene, opmurken dat de priis normaal is foar in set mei mear as 1,000 blokken.

Wylst de samlerset gjin online ferbining biedt oan besteande Xbox-profilen, sprekt it oan fans dy't in affiniteit hawwe foar retro-gaming. Nettsjinsteande de humoristyske reaksjes fine in protte it ûntwerp fan 'e samlerset oantreklik en soene beskôgje it ta te foegjen oan har displaykast, jûn de kâns.

Ynteressant hawwe guon fans ek in winsk útsprutsen foar Microsoft om in Xbox mini frij te litten, om't de orizjinele konsole no mear as 20 jier âld is en in weardefol stikje retro-memorabilia kin wêze. Hoewol de Xbox 360-samlerset in niche-item kin wêze, sparkt it petear ûnder gaming-entûsjasters en biedt in unike manier om earbetoan te jaan oan de gamingkonsole dy't in bliuwende ynfloed op 'e yndustry liet.

