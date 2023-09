MediaTek yntroduseart Dimensity 7200 Ultra-prosessor mei avansearre funksjes

MediaTek hat koartlyn har lêste prosessor, de Dimensity 7200 Ultra, yn Sina ûntbleate. Tsjinnet as in opwurdearre ferzje fan 'e earder útbrocht Dimensity 7200-chip, dizze nije chipset biedt ferbettere prestaasjes en funksjes. De Dimensity 7200 Ultra is boud op it foaroansteande 4nm-proses fan TSMC, en belooft ferbettere effisjinsje en enerzjybehear.

Dizze octa-core-prosessor bestiet út twa ARM Cortex A715-kearnen, klokt op 2.8GHz, en seis Cortex A510-kearnen, operearje op 2GHz. De chipset wurdt begelaat troch de Mali-G610 GPU foar útsûnderlike grafyske mooglikheden. It stipet sawol LPDDR4x as LPDDR5 RAM, en soarget foar soepele multitasking en rappe app-lansearrings.

De Dimensity 7200 Ultra is ûntworpen om kamera's te stypjen mei yndrukwekkende resolúsjes fan maksimaal 200MP. Derneist makket it 4K-fideo-opname mooglik by 30fps en makket it Full HD +-displays mooglik mei in ferfarskingsfrekwinsje fan 144Hz. MediaTek hat har fyfde-generaasje MediaTek APU 650 opnommen foar effisjinte AI-ferwurking, wylst de Imagiq 765 ISP 14-bit HDR-ôfbyldingsferwurking fasilitearret.

As in 5G-kompatibele chipset, stipet de Dimensity 7200 Ultra dual 5G standby, VoNR (Voice over New Radio), en carrier aggregation. It hat ek de HyperEngine 5.0-gamingmotor, dy't fariabele rendering en yntelliginte kontrôle biedt om gamingûnderfiningen te ferbetterjen.

Hoewol MediaTek gjin spesifike apparaten iepenbiere hat dy't de Dimensity 7200 Ultra sille brûke, hat it Xiaomi-submerk, Redmi, befêstige dat har kommende Redmi Note 13 Pro + sil wurde oandreaun troch dizze chipset. It apparaat is pland om dizze moanne te lansearjen en sil in yndrukwekkende 200MP kamera-sensor hawwe.

Mei de yntroduksje fan de Dimensity 7200 Ultra bliuwt MediaTek in wichtige spiler yn 'e mobile prosessormerk, en leveret avansearre mooglikheden en prestaasjes oan smartphone-brûkers wrâldwiid.

