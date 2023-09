MediaTek kundiget earste 3nm flaggeskip smartphone SoC oan foar Apple

MediaTek hat koartlyn de suksesfolle ûntwikkeling oankundige fan har earste flaggeskip smartphone-systeem-op-chip (SoC) mei it 3nm-klasse fabrikaazjeproses fan TSMC. Dizze prestaasje makket MediaTek technysk de earste dy't in 3nm SoC produsearret, dy't Apple yn 'e race oertreft. De kommende chip is basearre op TSMC's N3E-produksjetechnology, en markearret ien fan 'e iere gebrûk fan' e yndustry fan dizze knooppunt.

Wylst wy primêr rjochtsje op PC-hardware, binne d'r trije wichtige aspekten te beskôgjen yn 'e oankundiging fan MediaTek. As earste slacht MediaTek Apple nei de 3nm SoC-mylpeal, hoewol Apple's eigen 3nm-chip nei alle gedachten al yn massaproduksje is en ynsteld foar frijlitting mei de iPhone 15-searje. MediaTek's folgjende generaasje Dimensity-flaggeskip mei it 3nm-proses wurdt ferwachte yn 2024 te kommen.

TSMC biedt twa 3nm-klasse fabrication prosessen: N3 (N3B) en N3E. N3B hat oant 25 EUV-lagen en stipet EUV-dûbele patroan foar hegere transistortichte, wylst N3E oant 19 EUV-lagen brûkt en EUV dûbele patroan útslút. De oankundiging fan MediaTek wiist op har gebrûk fan TSMC's N3E, dy't signifikante krêft (-32%) en prestaasjes (+18%) ferbetteringen leveret yn ferliking mei de foarige N5-knooppunt.

Nettsjinsteande Apple it brûken fan hegere transistortichte mei N3B, biedt MediaTek's kar fan N3E in breder prosesfinster en potinsjeel bettere opbringsten, optimalisearjen fan kosten. TSMC is fan doel hege folume manufacturing (HVM) yn te gean mei N3E oan 'e ein fan 2023. It is de muoite wurdich op te merken dat MediaTek's iepenbiering fan har N3E SoC foarút fan oaren, ynklusyf AMD, Nvidia, en Qualcomm, frij ferrassend is, om't smartphone SoC-ûntwikkelders selden meitsje sokke meidielings.

Neist dizze mylpeal hat MediaTek's strategysk partnerskip mei Intel Foundry Services (IFS) oandacht krigen. It bedriuw gie in pakt oan mei IFS om har avansearre prosestechnologyen te brûken foar klantapparaten begjinnend yn 2025, wêrtroch MediaTek de ienige grutte fabelleaze chipûntwerper makket om dizze oerienkomst iepenbier te iepenbierjen. Wylst MediaTek gjin spesifike oankundigingen hat makke oangeande tape-outs mei IFS, wurdt ferwachte dat se Intel's 20A- en 18A-produksjeknooppunten sille brûke yn 2024 - 2025 en fierder, ynstee fan Intel's 4nm- en 3nm-klasse technologyen yn 2023 - 2024.

