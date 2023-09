Eardere Bachelor-stjer, Matthew Johnson, ek bekend as Matty J, is beneamd ta ALDI Austraalje's earste Chief Packing Officer (CPO) en sil de earste ea-ferpakkingstsjinst fan 'e supermerk liede. Klanten dy't kieze foar de $2 VIPacking-tsjinst sille har boadskippen ynpakt hawwe troch Matty J en oare taspakkers wylst se ûntspanne en genietsje fan in kofje yn 'e winkel. De fûnsen ophelle út dizze tsjinst sille wurde skonken oan Camp Quality, in Australyske woldiedigens foar bernekanker dy't rekreative aktiviteiten en sikehûsprogramma's foar bern mei kanker leveret.

Matty J spruts syn opwining út oer it wurde keazen as ALDI's CPO, en stelde dat hy altyd in titel fan haadoffisier woe. Hy hat syn ynpakfeardigens opknapt en sjocht der nei út om safolle mooglik koffers yn te pakken foar dit geweldige doel. Op 16 septimber sil Matty J persoanlik tassen ynpakke by ALDI's Brookvale-winkel yn Sydney.

Njonken de tsjinst foar it ynpakken fan tas, sil ALDI Merchandise fan Camp Quality ferkeapje, ynklusyf T-shirts, hoeden, sinnebrillen, wetterflessen en ynpakpapier. ALDI sil ek oerienkomme mei alle donaasjes fan klanten makke by it register of online, oant de wearde fan $ 100,000.

ALDI is in lange-steande partner fan Camp Quality, donearre mear as $ 5.3 miljoen sûnt 2020. Dizze fûnsen hawwe holpen oer 5,662 bern bywenje rekreaasjeprogramma's. ALDI Managing Director yn NSW, Alex Foster, neamde dat Matty J's ynpakfeardigens op 'e proef sille wurde set, om't ALDI's klanten sels saakkundige taspakkers binne. ALDI wol derfoar soargje dat Matty J de gouden regels fan it ynpakken folget, lykas it pleatsen fan swiere items ûnderoan en lichtere items boppe.

Camp Quality CEO, Deborah Thomas, spruts har tankberens út foar it gearwurkingsferbân mei ALDI, en stelde dat de ophelle fûnsen bern helpe dy't it trauma fan kanker te krijen hawwe troch spesjalistyske soarch, in stypjende mienskip, kânsen foar rêst en edukative programma's te bieden.

